بوروسيا دورتموند يقلب النتيجة على إنتر ميلان ويفوز بثلاثية بدوري الأبطال

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا مثيرا على منافسه فريق إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز هدف الإنتر الأول في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، وعزز فيتشينو النتيجة في الدقيقة 40 بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.





بينما جاءت أهداف فريق بوروسيا دورتموند في الشوط الثاني عن طريق اشرف حكيمي في الدقيقة 50، وتعادل براندت في الدقيقة 64 لفريق بوروسيا، وعاد حكيمي ليسجل هدف الفوز للفريق الألماني في الدقيقة 77 من المباراة.





ورفع فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة بعد فريق برشلونة متصدر الترتيب، بينما توقف فريق إنتر ميلان عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.





وكان قد تعادل فريق برشلونة مع فريق سلافيا براج مساء اليوم بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات تلك الجولة أيضاً.





وحقق فريق إنتر ميلان انتصارا وحيدا حتى الآن على حساب فريق بوروسيا دورتموند في ايطاليا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تلقي خسارتين من بوروسيا وبرشلونة وتعادل مع سلافيا براج في السان سيرو.





ويعد هذا هو الموسم الاول لفريق إنتر ميلان مع مدربه الإيطالي انطونيو كونتي ويرغب المدرب في تحقيق بطولة مع الفريق، حيث ينافس مع يوفنتوس على لقب الدوري الايطالي حتى الآن.