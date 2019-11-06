Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أفضل عمل تقوم به في "المولد النبوي"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:16 ص
Advertisements
مبروك عطية
مبروك عطية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن بعض الكفار دخلوا في الإسلام بسبب مكارم الأخلاق عند الرسول، صلى الله عليه وسلم، وعدم رد الإساءة لهم.

وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال بالمولد النبوي شيء إيجابي جدًا وضروري خاصة في وقتنا الحالي؛ لأنه يذكرنا بأخلاق الرسول، صلى الله عليه وسلم، فنتبعها.

وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن أفضل ما نقوم به في الاحتفال بالمولد النبوي هو؛ كفالة اليتيم، والصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، متابعًا: "من تمر عليه ساعة واحدة بدون سماع خبر سيئ فليسجد لله".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبروك عطية توك شو المولد النبوي أخبار

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 14 ساعة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 9 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 11 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 22 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"كريمة" لمنكري الاحتفال بالمولد النبوي: "هم البدعة ولا يفهمون التشريع الإسلامي"

محافظ الغربية يحضر احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف (صور)

أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

10:41 م

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status