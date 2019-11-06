تعرف على أفضل عمل تقوم به في "المولد النبوي"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن بعض الكفار دخلوا في الإسلام بسبب مكارم الأخلاق عند الرسول، صلى الله عليه وسلم، وعدم رد الإساءة لهم.



وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال بالمولد النبوي شيء إيجابي جدًا وضروري خاصة في وقتنا الحالي؛ لأنه يذكرنا بأخلاق الرسول، صلى الله عليه وسلم، فنتبعها.



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن أفضل ما نقوم به في الاحتفال بالمولد النبوي هو؛ كفالة اليتيم، والصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، متابعًا: "من تمر عليه ساعة واحدة بدون سماع خبر سيئ فليسجد لله".



