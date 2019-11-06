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رئيسة "تنمية المشروعات" تكشف أفضل مجال لتوفير فرص العمل (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:39 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علقت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على التحول الرقمي، موضحة أن البنوك تعمل في تقديم الخدمات التمويلية.

وأضافت "جامع"، خلال تصريحاتها لـ برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إلى أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حريص على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن هذا القطاع أصبح أفضل مجال لتوفير فرص العمل.

وأشارت رئيس هجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن منظومة التحول الرقمي منظومة جيدة جدًا بالنسبة لجهاز المشروعات؛ لأنها تستطيع توصيله للجهات المستهدفة، وتوصيل خدمات الجهاز لكل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والقضاء على المعوقات في الأماكن البعيدة.
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محافظات فرص عمل تنمية المشروعات أخبار مصر

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