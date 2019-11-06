رئيسة "تنمية المشروعات" تكشف أفضل مجال لتوفير فرص العمل (فيديو)

علقت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على التحول الرقمي، موضحة أن البنوك تعمل في تقديم الخدمات التمويلية.





وأضافت "جامع"، خلال تصريحاتها لـ برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إلى أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حريص على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن هذا القطاع أصبح أفضل مجال لتوفير فرص العمل.



