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أهداف مباراة - نابولي 1 × 1 ريد بول سالزبورج| دوري أبطال أوربا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:36 ص
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نابولي اليوم
نابولي اليوم
محمد مرعي
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حسم التعادل الإيجابي مواجهة نابولي  الإيطالي مع ريد بول سالزبورج  بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويهذه النتيجة ترك الفريق الغيطالي صدارة المجموعه الخامسة، وعاد إلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما توقف وصل سالزبورج افي للنقطة الرابعة في المركز الثالث، وبتواجد في الصدارة ليفربول برصيد 9 نقاط. 


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