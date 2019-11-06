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الولايات المتحدة تهدد إيران من جديد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إيران بمواصلة الضغط عليها بشدة، حتى تتخلى عن أفعالها المزعزعة للاستقرار.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات نقلتها قناة الغد الفضائية، أن إيران تمارس "الابتزاز النووي" في خطوة استئناف تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن توسيع أنشطتها في تخصيب اليورانيوم يعد تحديًا لالتزاماتها النووية الأساسية.

وأوضحت، أن إيران تمارس "الابتزاز النووي" في خطوة استئناف تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أنها تؤيد تماما اضطلاع الوكالة الذرية بدورها المستقل في التحقق من الأنشطة الإيرانية، معربة عن تطلعها في أن تبلغها الوكالة الذرية بأي تطورات تتعلق بالأنشطة الإيرانية.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين واشنطن وطهران توترت في الفترة الأخيرة بعد انسحاب الأولى من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية صارمة عليها، في الوقت الذي حدثت فيه عدة هجمات على ناقلات النفط في الخليج، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءها.
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