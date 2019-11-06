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بعد أزمتها الأخيرة.. منى عبد الوهاب تدافع عن "أسما شريف منير"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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بوابة الفجر
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أثارت أزمة الإعلامية أسما شريف منير، بوصفها للشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرف الجدل عبر السوشيال وخصوصًا بعدما وصل الأمر إلى التحقيق معها، فيما حرصت الإعلامية مني عبد الوهاب، أن تدافع عن أسما.

منى عبد الوهاب تدفع عن أسما
ونشرت مني عبد الوهاب، منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة": "محاكمتها لـوصف الراحل بالمتطرف ما هي إلا تطرف ولا أعلم كيف تقبل المحكمة برفع دعوى منافية للدستور".

وأضافت "التعامل مع المشايخ على أنهم آلهة أو أنبياء انتكاسة جديدة في ثقافة هذا الوطن، واعتذار أسما خطأ فادح".

"أنا وبنتي" 
ومن ناحية أخرى يقدم الفنان شريف منير، وابنته اسما برنامج فني اجتماعي يحمل اسم "أنا وبنتي" ويعرض عبر شاشة onE وهو حقق نجاح كبير، حيث يتناول البرنامج مواضيع مهمه تخص بعض الأسرة ويستضيف في كل حلقة نجوم.


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