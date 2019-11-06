بالأرقام.. محمد صلاح يتألق أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في المباراة كاملة واستطاع أن يسجل هدف فريقه الثاني للاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين وحصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح علي تقييم 7.6 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد نهاية المباراة التي جمعت بين ليفربول الإنجليزي و جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسدد اللاعب الدولي المصري 6 مرات علي مرمي الفريق البلجيكي ونجح في عمل 3 مراوغات ناجحة ومرر الكرة 38 مرة بنسبة نجاح وصلت 70%.





وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط الي 9 نقاط ليحتل صدارة ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا بعد تعثر نابولي الإيطالي علي ارضه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بينما توقف رصيد نادي جينك البلجيكي عند نقطة واحدة فقط من تعادل في أربع جولات.