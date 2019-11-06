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أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 3 × 2 إنتر ميلان| دوري أبطال أوربا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:06 ص
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دورتموند وإنتر اليوم
دورتموند وإنتر اليوم
محمد مرعي
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قام فريق بوروسيا دورتموند الألماني بعمل ريمونتادا عالمية، بعد أن إستطاع الفريق الألماني العودة في النتيجة أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز 3 /2، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لإنتر ميلان بعد خمس دقائق، ثم أضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لإنتر عند الدقيقة 40.

فيما عاد بروسيا دورتموند في الشوط الثاني ونجح في تذليل الفارق ومن ثم تحقيق التعادل بواسطة المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 51 وجوليان براندت في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

ولم يكتفي دورتموند بهذا لكنه حقق المستحيل عن طريق أشرف حكيمي الذي سجل الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 77، معلناً ريمونتادا تاريخيه لدورتموند بدوري الأبطال
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الكلمات المفتاحية

مصر كرة القدن بروسيا اليوم ‘نتر ميلان

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