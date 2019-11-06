بحضور نجوم الفن.. افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي" (صور)







فيلم "نأسف لأنك لم تجدنا"

وعقب الافتتاح شاهد الجمهور عرض فيلم "نأسف لأنك لم تجدنا"، للمخرج "كِن لوتش" الفيلم من بطولة كريس هيتش، دِبي هانيوود، ريس ستون، يدور حول "ريكي" و"آبي" اللذان يعيشان مع طفليهما بمدينة نيوكاسل، وهي أسرة تربط أفرادها أوثاق قوية، يتنقل "ريكي" من وظيفة لأخرى، بينما تستقر "آبي" في عملها الذي تحبه كراعية لكبار السن. رغم العمل بكد لساعات طويلة، يكتشف الاثنان أنهما لن يتمتعان باستقلالية مادية ولن يستطيعان امتلاك منزلهما الخاص إذا استمرا في العمل على هذا النحو، وكان قد عرض الفيلم في إطار المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠١٩، كما عرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي ٢٠١٩، وعرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان سيدني السينمائي ٢٠١٩.



أقسام البانوراما هذا العام

تضم البانوراما هذا العام "8" أقسام بإضافة قسم جديد هو "هنا وهناك" أفلام "بلا حدود" وهو ما تعتبره إدارة البانوراما مفاجأة هذا العام لجمهورها بالاضافة إلي "7" أقسام من الدورات السابقة وهي "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية" و"أفلام الأسرة والطفل" و"سينما أنياس فاردا" الذي سيعرض من خلاله بعض الأفلام التسجيلية التي قدمتها الراحلة "أيناس فاردا" بالاضافة إلي قسم "عروض خاصة" الذي يتضمن بعض البرامج والعروض، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما "75" فيلمًا.



يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي تقيمه شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.



وعقب الافتتاح شاهد الجمهور عرض فيلم "نأسف لأنك لم تجدنا"، للمخرج "كِن لوتش" الفيلم من بطولة كريس هيتش، دِبي هانيوود، ريس ستون، يدور حول "ريكي" و"آبي" اللذان يعيشان مع طفليهما بمدينة نيوكاسل، وهي أسرة تربط أفرادها أوثاق قوية، يتنقل "ريكي" من وظيفة لأخرى، بينما تستقر "آبي" في عملها الذي تحبه كراعية لكبار السن. رغم العمل بكد لساعات طويلة، يكتشف الاثنان أنهما لن يتمتعان باستقلالية مادية ولن يستطيعان امتلاك منزلهما الخاص إذا استمرا في العمل على هذا النحو، وكان قد عرض الفيلم في إطار المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠١٩، كما عرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي ٢٠١٩، وعرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان سيدني السينمائي ٢٠١٩.تضم البانوراما هذا العام "8" أقسام بإضافة قسم جديد هو "هنا وهناك" أفلام "بلا حدود" وهو ما تعتبره إدارة البانوراما مفاجأة هذا العام لجمهورها بالاضافة إلي "7" أقسام من الدورات السابقة وهي "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية" و"أفلام الأسرة والطفل" و"سينما أنياس فاردا" الذي سيعرض من خلاله بعض الأفلام التسجيلية التي قدمتها الراحلة "أيناس فاردا" بالاضافة إلي قسم "عروض خاصة" الذي يتضمن بعض البرامج والعروض، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما "75" فيلمًا.يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي تقيمه شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.

شهدت سينما "زاوية" بعماد الدين مساء أمس الثلاثاء حفل افتتاح الدورة الثانية عشر من "بانوراما الفيلم الأوروبي" التى تنطلق عروضها اليوم الأربعاء 6 نوفمبر وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، ويعرض خلالها أكثر من 75 فيلما، من أنتاج أكبر شركات الإنتاج الأوروبية.استقبلت الحضور المخرجة "ماريان خورى" مؤسس البانوراما، بمشاركة عدد من ممثلي السفارات والمراكز الثقافية الأوروبية بالقاهرة، وحرص عدد من الفنانين على حضور من بينهم النجمة لبلبة، محمد فراج، بسنت شوقى، رمزى لينر، ثراء جبيل، محمد حاتم، روزالين البيه، عمرو عابد، المخرج أحمد خالد، المخرج شريف البندارى، المخرجة هالة خليل،الإعلامية أسماء مصطفى وعدد من النقاد والصحفيين.