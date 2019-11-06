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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 6-11-2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
استقرت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات المصرفية، وأبرزها سعر الريال السعودي الذي شهد حراك في الفترة الأخيرة مع بداية موسم عمرة المولد النبوي الشريف 2019، في حين يشهد سعر الدولار استقرار نسبي وتراقب بوابة الفجر التغير في أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة.
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0714 جنيهًا للشراء 16.1983 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8650 جنيهًا للشراء 17.9104 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7402 جنيهًا للشراء 20.9104 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2108 جنيهًا للشراء 16.3454 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7661 جنيهًا للشراء 14.8854 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.2853 جنيهًا للشراء 4.3195 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
دينار كويتي 52.8961 جنيهًا للشراء 53.4192 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء
درهم اماراتى 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4103 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اليوان الصيني 2.2967 جنيهًا للشراء 2.3157 جنيهًا للبيع
أسعار العملات في البنوك المصرية
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0714
|
16.1983
|
يورو
|
17.8650
|
18.0077
|
جنيه إسترليني
|
20.7402
|
20.9104
|
فرنك سويسري
|
16.2108
|
16.3454
|
100 ين ياباني
|
14.7661
|
14.8854
|
ريال سعودي
|
4.2853
|
4.3195
|
دينار كويتي
|
52.8961
|
53.4192
|
درهم اماراتي
|
4.3750
|
4.3195
|
اليوان الصيني
|
2.2967
|
2.3157
أسعار العملات عالميًا
ارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1069دولار.
وصعدت أسعار الدولار بأكثر من 0.5 بالمائة أمام الين الياباني ليسجل مستوى 109.17 ين.
واستقر سعر الدولار أمام لجنيه الإسترليني عند 1.2890دولار.
وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 97.971 بعد أن تخطى مستوى 98 في وقت سابق من التعاملات.
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