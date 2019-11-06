أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات المصرفية، وأبرزها سعر الريال السعودي الذي شهد حراك في الفترة الأخيرة مع بداية موسم عمرة المولد النبوي الشريف 2019، في حين يشهد سعر الدولار استقرار نسبي وتراقب بوابة الفجر التغير في أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة.









سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0714 جنيهًا للشراء 16.1983 جنيهًا للبيع





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8650 جنيهًا للشراء 17.9104 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.7402 جنيهًا للشراء 20.9104 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2108 جنيهًا للشراء 16.3454 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.7661 جنيهًا للشراء 14.8854 جنيهًا للبيع





اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

ريال سعودي 4.2853 جنيهًا للشراء 4.3195 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

دينار كويتي 52.8961 جنيهًا للشراء 53.4192 جنيهًا للبيع





سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء

درهم اماراتى 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4103 جنيهًا للبيع





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

اليوان الصيني 2.2967 جنيهًا للشراء 2.3157 جنيهًا للبيع





أسعار العملات في البنوك المصرية





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0714 16.1983 يورو 17.8650 18.0077 جنيه إسترليني 20.7402 20.9104 فرنك سويسري 16.2108 16.3454 100 ين ياباني 14.7661 14.8854 ريال سعودي 4.2853 4.3195 دينار كويتي 52.8961 53.4192 درهم اماراتي 4.3750 4.3195 اليوان الصيني 2.2967 2.3157



أسعار العملات عالميًا

ارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1069دولار.

وصعدت أسعار الدولار بأكثر من 0.5 بالمائة أمام الين الياباني ليسجل مستوى 109.17 ين.

واستقر سعر الدولار أمام لجنيه الإسترليني عند 1.2890دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 97.971 بعد أن تخطى مستوى 98 في وقت سابق من التعاملات.



