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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 6-11-2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

استقرت أسعار العملات الأجنبية  في مستهل التعاملات المصرفية، وأبرزها سعر الريال السعودي الذي شهد حراك في الفترة الأخيرة مع بداية موسم عمرة المولد النبوي الشريف 2019، في حين يشهد سعر الدولار استقرار نسبي  وتراقب بوابة الفجر التغير في أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة.


سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0714 جنيهًا للشراء 16.1983 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8650 جنيهًا للشراء 17.9104 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7402 جنيهًا للشراء 20.9104 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2108 جنيهًا للشراء 16.3454 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7661 جنيهًا للشراء 14.8854 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.2853 جنيهًا للشراء 4.3195 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
دينار كويتي 52.8961 جنيهًا للشراء 53.4192 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء
درهم اماراتى 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4103 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اليوان الصيني 2.2967 جنيهًا للشراء 2.3157 جنيهًا للبيع

أسعار العملات في البنوك المصرية

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0714

16.1983

يورو

17.8650

18.0077

جنيه إسترليني

20.7402

20.9104

فرنك سويسري

16.2108

16.3454

100 ين ياباني

14.7661

14.8854

ريال سعودي

4.2853

4.3195

دينار كويتي

52.8961

53.4192

درهم اماراتي

4.3750

4.3195

اليوان الصيني

2.2967

2.3157

أسعار العملات عالميًا
ارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1069دولار.

وصعدت أسعار الدولار بأكثر من 0.5 بالمائة أمام الين الياباني ليسجل مستوى 109.17 ين.

واستقر سعر الدولار أمام لجنيه الإسترليني عند 1.2890دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 97.971 بعد أن تخطى مستوى 98 في وقت سابق من التعاملات.

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