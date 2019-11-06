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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 6/11/2019.. وحراك ضعيف في سعر العملة الأمريكية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
تحركت أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف في بنكين عودة وكريدي أجريكول ليصعد بنحو قرش واحد فقط وحافظ سعر الدولار على الاستقرار في باقي البنوك، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.



أداء سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال الشهر الماضي

سجلت أسعار الدولار خسائر مقابل الجنيه المصري في نهاية شهر أكتوبر نحو 2.5 % من قوتها، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.9 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.


اسعار الدولار فى البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0714

16.1983

اسعار الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.07

16.17

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.11

16.20

اسعار الدولار في بنك عودة

16.09

16.19

 

اسعار الدولار عالميًا

ارتفعت أسعار الدولار، أمام سلة العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي، ليصعد سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1069دولار.


وارتفعت أسعار الدولار بأكثر من 0.5 بالمائة أمام الين الياباني ليسجل مستوى 109.17 ين، واستقر سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2890دولار.


وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار 0.5 بالمائة عند 97.971 .




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