تصريح مفاجئ من مبروك عطية على وصف أسما شريف منير للشعراوي بـ"المتطرف"

علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على أزمة الإعلامية أسما شريف منير، بعد وصفها لـ الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلًا: "من يجادلون حول آراء الشعراوي أقول لهم كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، وكان يكفي الرد عليهم بأنه ليس متطرفًا".





وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث الآن من الهجوم على الشيخ الشعراوي قد يكون من كراماته.



