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تصريح مفاجئ من مبروك عطية على وصف أسما شريف منير للشعراوي بـ"المتطرف"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على أزمة الإعلامية أسما شريف منير، بعد وصفها لـ الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلًا: "من يجادلون حول آراء الشعراوي أقول لهم كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، وكان يكفي الرد عليهم بأنه ليس متطرفًا".

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث الآن من الهجوم على الشيخ الشعراوي قد يكون من كراماته.

وتابع الداعية الإسلامي: "البنية لا تستحق كل هذه العقوبة، وإن كانت قد خانها التعبير، ولا أقول أنها مخطئة، وكان مفروض يتقالها كده غلط وننتبه للي ورانا بقى".
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الكلمات المفتاحية

محمد متولى الشعراوى مبروط عطية الشعراوي أسما شريف منير

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