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نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:58 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
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نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، فوزًا صعبًا على ضيفه جينك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الحالي.

نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا
شهد المباراة ضغط كبير من جانب أبناء يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أرضه ووسط جماهيره، ليفتتح فاينالدوم أهداف المباراة لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

وأدرك التنزاني ميوانا ساماتا التعادل لجينك البلجيكي في الدقيقة 41 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول هجومه الشرس على نادي جينك، حتى أسفر ضغطه عن هدف الفوز الذي أحرزه تشامبرلين، في الدقيقة 53 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بتلك النتيجة دون تعديلها من الضيوف أو مضاعفتها لأصحاب الأرض.

وشهد اللقاء تواجد الدولي المصري محمد صلاح منذ بدايتها، وعلى الرغم من عدم تمكنه من التسجيل إلا أنه نجح في صناعة هدف لفريق، في المباراة التي شارك خلالها الثنائي الهجومي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو من على مقاعد البدلاء.

وقام كلوب بإراحة عدد كبير من نجومه لمباراة مانشستر سيتي القدامة في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم، من أجل مواصلة الصراع بينهما على لقب الدوري الإنجليزي.
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