ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد الإنتر 3 - 2 في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تغلب فريق بروسيا دورتموند الألماني على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الثلاثاء، على ملعب " سيجنال ايدونا بارك"، فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للإنتر في الدقيقة 5 بداية اللقاء، وأضاف ماتياس فيتشينو الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من مباراة دورتموند ضد الإنتر بنتيجة 2/0 .



وفي الشوط الثاني، أحرز المغربي أشرف حكيمي الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 51، وتعادل جوليان براندت في الدقيقة 64، وعاد أشرف حكيمي من جديد لتسجيل هدف الثالث لبروسيا في الدقيقة 77.

تشكيل مباراة دورتموند ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا:-

وبدأ بروسيا دورتموند مباراته أمام الإنتر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: بوركي.

خط الدفاع: حكيمي - هوميلز - أكانجى - فيجيل.

خط الوسط: فيتسيل - شولز - ديلاني.

خط الهجوم: براندت - جوتزه - تورجان هازارد.

وبدأ الإنتر مباراته أمام بروسيا دورتموند بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جودين - سكرينيار - دى فرى - كاندريفا.

خط الوسط: بروزوفيتش - فيتشينو - باريلا.

خط الهجوم: بيراجى - لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى النقطة 7 محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة، بينما يحتل الإنتر المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا:-



