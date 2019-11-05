Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:47 م
Advertisements
برشلونة
برشلونة
حسن شحاتة
Advertisements
برشلونة وسلافيا براغ، عندما صدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براغ مضيفه برشلونة الإسباني، بنتيجة المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أورويا للموسم الحالي.

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ
شهد الشوط الأول بداية سيئة للغاية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حيث فشل رفقاء ميسي في خطف هدف مبكر يمهد لهم فوز كبير كما كان متوقعا من أجل مصالحة الجماهير على السقوط المدوي في اللقاء الماضي أمام ليفانتي في بطولة الدوري بنتيجة 3-1.

وعلى الرغم من تطور أداء برشلونة نسبيًا في الشوط الثاني، إلا أن براعة حارس المرمى كولار وقفت سدًا منيعًا أمام جميع تسديدات نجوم البلوجرانا، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي، ليحافظ على صدارة المجموعة مؤقتًا بإنتظار المباراة المرتقبة بين إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، ليصبح نادي برشلونة مهددًا بفقدان الصدارة لصالح النيراتزوي في حالة تحقيقه للفوز.

ترتيب برشلونة وسلافيا براغ
احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يقبع الفريق التشيكي في المركز الأخير برصيد نقطتين، ويأتي إنتر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ودورتموند ثالثا برصيد 3 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

برشلونة وسلافيا براغ برشلونة وسلافيا برشلونة

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ أقل من ساعة

يلا شووت MATCH beIN مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla SHOOT كورة جول رابط ماتش صلاح ليفربول NOW

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ أقل من ساعتين

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ ساعتين و 50 دقيقة

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

منذ 40 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعتين و 16 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة جول NOW liverpool رابط ليفربول هدف صلاح

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تابع لايف MESSI بث مباشر مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت بلس برسا رابط سريع مباشر

كورة ستار yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر Barça كورة لايف جول برشلونة رابط متعدد الجودات

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند اليوم الأربعاء 23/10/2019

«شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر رابط ماتش UEFA BARCA يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة اليوم LIVE NO

«يلاشوت» Live| شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا لايف HD

ماذا يدور في عقل فالفيردي؟.. مفاجآت بتشكيل برشلونة أمام سلافيا براغ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

09:55 م

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status