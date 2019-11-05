نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

برشلونة وسلافيا براغ، عندما صدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براغ مضيفه برشلونة الإسباني، بنتيجة المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أورويا للموسم الحالي.





نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ

شهد الشوط الأول بداية سيئة للغاية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حيث فشل رفقاء ميسي في خطف هدف مبكر يمهد لهم فوز كبير كما كان متوقعا من أجل مصالحة الجماهير على السقوط المدوي في اللقاء الماضي أمام ليفانتي في بطولة الدوري بنتيجة 3-1.





وعلى الرغم من تطور أداء برشلونة نسبيًا في الشوط الثاني، إلا أن براعة حارس المرمى كولار وقفت سدًا منيعًا أمام جميع تسديدات نجوم البلوجرانا، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي، ليحافظ على صدارة المجموعة مؤقتًا بإنتظار المباراة المرتقبة بين إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، ليصبح نادي برشلونة مهددًا بفقدان الصدارة لصالح النيراتزوي في حالة تحقيقه للفوز.





ترتيب برشلونة وسلافيا براغ

احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يقبع الفريق التشيكي في المركز الأخير برصيد نقطتين، ويأتي إنتر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ودورتموند ثالثا برصيد 3 نقاط.



