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بعد قرار إخلاء سبيلها.. مصدر أمني يكشف موعد خروج "فتاة العياط"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:49 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الطفلة أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، سوف يتم خروجها من ديوان مركز شرطة العياط غدا الأربعاء، بعد استكمال إجراءات إخلاء سبيلها من النيابة المختصة صباح باكر الأربعاء، وبعدها سوف يتم الكشف الجنائي عليها لبيان إذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخري من عدمه، ثم تسليمها لوالدها وفقا لقرار المحكمة.


وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر، أنه تم الكشف الجنائي على "فتاة العياط"، في وقت سابق وتبين أنها غير مطلوبة على ذمة أي قضايا آخرى، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تستأنف على قرار إخلاء سبيلها اليوم، وأن الاستئناف على قرار المحكمة يكون بعد أربعة ساعات من وقت صدور القرار فقط.


كانت قررت محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها لوالدها بدون كفالة.


وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، في 24 سبتمبر الماضي تجديد حبس الفتاة "أميرة" في القضية المعروفة إعلاميًا "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص الذي حاول اغتصابها فقامت بقتله دفاعًا عن شرفها، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.


وتسلمت جهات التحقيق في وقت سابق، تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية الخاصة بالمجني عليه، لينهي الجدل ليوضح إذا كان هناك شخص آخر اشترك مع الفتاة في قتل المجني عليه حيث أوضح التقرير أن الجلد الذي تم العثور عليه أسفل أظافر المجني عليه يعود للمتهمة وليس لشخص آخر، فيما أوضح تقرير الأدلة الجنائية أن آثار الدماء الموجودة على سكين المجني عليه تعود للمتهمة، هذا يثبت رواية الفتاة أميرة بأنها هي التي قتلت المجني عليه دفاعًا عن شرفها.
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