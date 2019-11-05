أخبار ريال مدريد.. نجم الريال يرفع راية العصيان ضد زيدان وصفقة القرن تقترب ومانشستر سيتي يصدم الملكي في الصفقة الكبري

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 :

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض مانشستر سيتي طلب الملكي بالتخلي عن ستيرلنج. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- مارسيلو يعلق على مباراته الـ 100 في دوري أبطال أوروبا

أعرب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد عن سعادته بخوض الكثير من المباريات مع الملكي وذلك قبل خوض مبارته ال 100 غدًا الأربعاء أمام جالطة سراي التركي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال مارسيلو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غدًا رصيد مبارياتي في دوري أبطال أوروبا سيصل لـ100 مباراة؟ في الحقيقة لعب الكثير من المباريات بقميص أفضل ناد في العالم حلم كبير وأنا هنا طوال حياتي تقريبًا ومن دواعي سروري تواجدي في النادي الملكي وآمل أن نقدم مباراة كبيرة".



وعن انتقاد خورخي فالدانو له، قال مارسيلو: "رسالة إلى فالدانو؟ لدي الكثير من الاحترام للجميع لكن أعتقد أن بعض الأشياء التي تُقال تؤذي اللاعبين وأنا دائمًا حريص على عدم ذكر اسم أي شخص لاحترامه وفي بعض الأحيان يمكن أن يُحفزك النقد أكثر".



وأضاف : "القلق قبل نهائي كييف 2018؟ نحن بشر ولدينا مشاكل مثل الجميع وأردت أن أفصح عنها للجماهير".



وتابع: "علينا الفوز غدًا ونتطلع لمثل هذا النوع من المباريات وسنخوض لقاء الغد وكأنه نهائي دوري أبطال أوروبا".



وأردف قائلا: "في العام الماضي لم ألعب العديد من المباريات ولم أعتبر نفسي بديلا وأنا اليوم أفضل من الموسم السابق وأنا هنا لمساعدة الفريق للفوز بالألقاب ولم أر نفسي أبدًا أساسيًا أو بديلا، أنا مجرد لاعب ضمن 25 لاعبًا لمساعدة الفريق لحصد الألقاب".



وعن تحفز الفريق أكثر لدوري أبطال أوروبا عن الدوري الإسباني، قال مارسيلو: "لا، الأمر يعتمد على المباريات وليست مسألة تحفيز، نحن لم نتوج بلقب الدوري كثيرًا".



واختتم مارسيلو تصريحاته قائلاً : "قضيت هنا 13 عاما لم نفز خلالها بما يكفي من ألقاب بطولة الدوري وأعتقد أننا حصلنا على القليل منها لكن الدفاع عن شعار ريال مدريد هو حلم كل طفل وأنا متحمس بشكل مماثل للبطولتين".





- ريال مدريد يخطط لخطف جوهرة دورتموند من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة ريال تخطط من أحل ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني وذلك بدلا من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إدارة الملكي ستكثف مفاوضاتها مع مسئولي أسود الفيستيفاليا في المرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن انضمام سانشو البالغ من العمر 19 عامًا إلى سانتياجو بيرنابيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يعرف أن مهمة التوقيع مع النجم الإنجليزي لن تكون سهلة بسبب رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع النجم السابق لغريمه مانشستر سيتي، حيث يعتبر من أهم أهداف إد وودوارد المدير التنفيذي للشياطين الحمر منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد رصد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع مسئولي بروسيا دورتموند قبل أن ينجح مانشستر يونايتد في إقناع سانشو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة الشياطين الحمر.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند بدأ في عملية البحث عن البديل الإستراتيجي لنجم مانشستر سيتي السابق، حيث تفاضل الإدارة بين فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني وبين الهولندي جافايرو ديلروسون نجم هيرتا برلين الألماني وذلك بسبب صعوبة الاحتفاظ بسانشو لموسم آخر.



وكشفت تقارير صحفية ألمانية في الشهر الماضي عن مواصلة الصراع الكبير بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد على ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي خطف الأنظار في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن رحلة الجناح الإنجليزي الواعد جادون سانشو مع فريقه الألماني بروسيا دورتموند اقتربت من النهاية وذلك بعد التألق الملفت للأنظار ليجذب إليه اهتمام كبرى الأندية الأوروبية على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة قطبي الدوري الإسباني.



وأكدت الصحيفة الألمانية احتمالية رحيل سانشو في الصيف المقبل عن قلعة سيجنال إيدونا بارك.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ريال مدريد يستهدف الحصول على خدمات النجم الجناح الشاب خاصة أن التعاقد معه متاح وليس كما هو الحال مع بطل العالم مع فرنسا الجناح الواعد كيليان مبابي إلا أن برشلونة دخل في سباق الصراع على ضمه.



وأوضحت الصحيفة الألمانية أن سانشو انضم إلى بروسيا دورتموند في عام 2017 من مانشستر سيتي في سنة تتويجه مع مُنتخب إنجلترا تحت عشرين عامًا في كأس العالم للشباب مقابل 8 مليون يورو والذي جاء ليكون بديلاً لعثمان ديمبلي الذي رحل إلى برشلونة مقابل 105 مليون يورو.



وذكرت الصحيفة الألمانية أن سانشو سجل لبروسيا دورتموند 18 هدفاُ وارتبط اسم سانشو كذلك بخطوات انتقال محتملة تعيده لدياره مجددا لتمثيل إحدى الأندية الإنجليزية وينتظر المتابعون لمسيرة اللاعب الشاب ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة عن وجهته الجديدة.





- مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي رد على ريال مدريد الذي طالب بضم نجم السيتزينز الإنجليزي رحيم سترلينج.



وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ذكرت أن ريال مدريد عرض على إدارة السيتيزنز الاستغناء عن نجمه الويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى منحه مبلغ 70 مليون إسترليني مقابل الفوز بخدمات سترلينج.



وأفاد موقع مانشستر إيفننج نيوز البريطاني بأن مانشستر سيتي ليست لديه أي نية في عقد تلك الصفقة التبادلية مع ريال مدريد.



وأوضح الموقع البريطاني أن النجم الإنجليزي مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023 كما أن قيمته التسويقية زادت في الفترة الأخيرة بسبب آدائه المميز مع الفريق.



وأشار الموقع البريطاني إلى أن ستيرلنج لم يخف رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي في مرحلة ما من مشواره الاحترافية ولكنه مستقر الآن في مانشستر سيتي ولا يفكر في الرحيل.



وكشفت وسائل إعلام بريطانية بالأمس أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بات يمثل تهديدا حقيقيا في صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.



وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضا لضم ستيرلينج مقابل سداد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي هذا بالإضافة إلى رحيل الويلزي جاريث بيل إلى صفوف النادي الإنجليزي.



وأشارت الشبكة البريطانية إلى توجه وفد رسمي من ريال مدريد إلى إنجلترا الشهر المقبل من أجل مشاهدة ستيرلينج أثناء قيادته لمنتخب إنجلترا أمام كلا من منتخبي مونتينيجرو وكوسوفو وذلك ضمن تصفيات يورو 2020 من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم العرض من عدمه.



وأوضحت الشبكة البريطانية أن ستيرلينج يقدم موسم مميز مع مانشستر سيتي حاليًا والذي يعد الخامس فى مسيرته مع السيتيزنز، حيث شارك في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي ونجح فى تسجيل 13 هدفا.



وذكرت الشبكة البريطانية نقلا عن موقع دون بالون الإسباني أن دخول ستيرلينج دائرة اهتمامات ريال مدريد يهدد صفقة انتقال محمد صلاح إلى الملكي بعدما كشف الموقع الإسباني مخطط الملكي لتقديم عرضاً رسمياً إلى ليفربول تبلغ قيمته 130 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





- باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد والفوز بخدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020.



وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير بأن باريس سان جيرمان يسعى إلى استغلال علاقة فينيسيوس جونيور المتوترة مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي وذلك من أجل إقناعه بالانضمام إلى حديقة الأمراء في ميركاتو الشتاء المقبل.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد سبق له محاولة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفة الماضية ولكن النادي الفرنسي اشترط الحصول على خدمات فينيسيوس جونيور ضمن صفقة تبادلية وهو أمر رفضه مسئولو الملكي على الفور.



وذكر البرنامج الإسباني أنه من المتوقع أن يشهد موقف ريال مدريد تغيراً ملحوظاً إذا قرر باريس سان جيرمان التقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور خاصة بعد أن فقد النجم البرازيلي ثقة زيدان بالكامل بسبب تراجع مستواه ورعونته الحادة أمام المرمى.



وأشاد البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد في سبتمبر الماضي بمواطنه وزميله في الفريق فينيسيوس جونيور عقب مشاركته مع منتخب السامبا أمام بيرو. كما وجه له نصائح وأكد أنه يحتاج الآن للتفكير بطريقة مختلفة عن ذي قبل والتركيز على الأهداف الكبرى بعد الآداء المميز الذي ظهر به مع الملكي في الموسم الماضي.



وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "فاجأ فينيسيوس العام الماضي الجميع بآداؤه وليس من الطبيعي أن يفعل فتى في التاسعة عشر من عمره ما فعله مع ريال مدريد".



ووجه كاسيميرو نصيحته لفينيسيوس قائلا: "أخبرته من قبل أن هذا العام يجب عليه التفكير بنضج أكبر وما فعله الموسم الماضي كان غير طبيعي والآن أصبح من أهم اللاعبين في ريال مدريد".



وأضاف: "حين تكون لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد يجب أن تفكر في الأهداف الكبرى مثل المنافسة على الكرة الذهبية والدخول ضمن أفضل تشكيل للفيفا وفينيسيوس لاعب رائع وأثبت ذلك بالفعل".



واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً : "مازال صغيراً جدًا ولا يمكن وضع الكثير من الضغط عليه ومن المهم تواجده معنا في المنتخب الوطني ولكن يجب أن يكون هادئًا وفي الوقت نفسه يجب ألا يتجاوز المراحل، فهو قبل عامين كان لاعبًا في صفوف شباب فلامنجو".





- باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم الملكي

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع أحد نجوم فريق ريال مدريد الاسباني خلال الموسم الحالي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة في جميع البطولات، وخاصة بطولة دوري أبطال أوروبا الهدف الأهم لناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.



وذكر البرنامج الاسباني الشهير "الشيرنجيتو" أنباء عن تحرك إدارة نادي باريس سان جيرمان نحو العاصمة الاسبانية مدريد، وتحديدًا قلعة "سانتياجو برنابيو" من أجل حسم التعاقد مع واحد من أبرز لاعبي نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة وأن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للميرينجي بالوقت الحالي.



وأشار البرنامج الاسباني أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، حيث يفضل الأخير الاعتماد على لاعبين آخرين أبرزهم جاريس بيل ورودريجو جوس.



وكان فينسيوس جونيور ضمن خطط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وخرج مقترح بدخول اللاعب ضمن صفقة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلي صفوف النادي الملكي، ولكن عدم حدوث صفقة نيمار واستمراره مع النادي الباريسي تسبب في بقاء اللاعب ضمن الريال.



فينسيوس جونيور من مواليد 12 يونيو لعام 2000 يبلغ عمره 19 عامًا، بدأ مسيرته في كرة القدم في عام 2006 عندما أخذه والده إلى أحد مكاتب فلامنغو الفرعية في حي موتوا في ساو غونسالو حيث كان يعيش، ولعب ضمن صفوف فلامنجو البرازيلي حتي 2017، انتقل بعدها لريال مدريد "ب" وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2018.



لعب "جونيور" 22 مباراة مع ريال مدريد وسجل هدفين، لكنه تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي، مما تسبب في ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للنادي الملكي.





- زيدان يلمح لاقتراب صفقة القرن من ريال مدريد

أثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الكثير من التكهنات حول اقتراب مواطنه كيليان مبابي من الانضمام لصفوف النادي الملكي، خلال الميركاتو الصيفي القادم .



وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد ضد جالطة سراي، حول إمكانية ضم كيليان مبابي: "سوف يقرر مستقبله بنفسه، الآن هو مع باريس سان جيرمان وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل" .



وكانت أثيرت الكثير من التقارير التي تشير إلى أن ريال مدريد يخطط لإعداد عرض ضخم يقدر بحوالي 300 مليون يورو من أجل ضم النجم الشاب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي القادم .



وتابع : "ندرك المسؤولية التي تقع على كاهلنا، وسنحاول تقديم مباراة رائعة أمام جماهيرنا" .



وطالب زيدان بضروة الدعم من جماهير الفريق، حيث قال: وطالب زيدان بضرورة الدعم الجماهيري لنجوم الفريق، قائلًا: "نحن بحاجة إلى جماهيرنا معنا حتى النهاية، ونطلب منهم الدعم في اللحظات الصعبة" .



التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد جالطة سراي



ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراته ضد جالطة سراي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا .

خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو .

خط الوسط : لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس .

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، إيدين هازارد .





- مفاجآت نارية في قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي، بدوري أبطال أوروبا.



وشهدت القائمة غياب الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، بينما ضمت القائمة 19 لاعبًا، حيث يستضيف ريال مدريد نظيرن جالطة سراي، مساء غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي

الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، ميندي

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

الهجوم: هازارد، بنزيما، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، رودريجو



وكان ريال مدريد فاز ذهابًا على جالطة سراي بملعبه بهدف دون رد، ليعزز موقفه في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط في مجموعته التي تضم باريس سان جيرمان وكلوب بروج أيضًا.



وفشل ريال مدريد، في تحقيق الفوز مؤخرا بالليجا الإسبانية، محققا تعادلا مخيبا أمام ريال بيتيس، سلبيا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني.



ورفع الميرنجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بنفس النقاط.





- نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان

رفع نجم ريال مدريد راية العصيان على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، ليغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد جالطة سراي .



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن جاريث بيل نجم ريال مدريد سيغيب عن مباراة فريقه المرتقبة ضد جالطة سراي التركي، بالرغم من تعافيه من الإصابة، وخوضه لتدريبات منفردة داخل المدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد "الفالديبياس" .



وأوضحت، أن جاريث بيل كان قد غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية، نظرًا لتعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده ويلز ضد كرواتيا، في المباراة التي أقيمت يوم 13 أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية .



وأكدت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن جاريث بيل نجم ريال مدريد سيعود للمشاركة مع الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الأخيرة، حيث أصبح اللاعب خارج حسابات زيدان للمباراة المرتقبة مساء غدًا الأربعاء ضد جالطة سراي، كما سيغيب عن مواجهة إيبار المقرر لها السبت المقبل، وذلك نظرًا لعدم قدرة الفرنسي على الثقة في نجم ريال مدريد بسبب حالة الغموض التي تحيط باللاعب خلال الفترة الأخيرة، لتكون مواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد هي الأولى للويلزي مع الفريق عقب التوقف الدولي .



وتابعت ماركا، أن هناك أزمة جديدة لنجم ريال مدريد، حيث أنه سيكون ضمن القائمة المختارة من قبل ريان جيجز المدير الفني للمنتخب الويلزي، من أجل المشاركة في تصفيات اليورو، وهو ما يعني مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده، بالرغم من خروجه عن الخدمة مع ريال مدريد، وهو ما سيزيد من غضب إدارة النادي .



وأكملت، أن وجود نجم ريال مدريد رفقة منتخب بلاده سيكون حاسمًا، حيث أن جيجز سيحاول خوض أخر مواجهتين في التصفيات بقوته الضاربة من أجل خطف إحدى بطاقات التأهلل لليورو، وذلك بعدما احتل ويلز المركز الرابع برصيد 8 نقاط، خلف سلوفاكيا صاحب الـ11 نقطة، فيما حل المجر ثانيًا برصيد 12 نقطة خلف كرواتيا المتصدر بـ14 نقطة .



وأنهت ماركا، أنه من الطبيعي أن يشارك اللاعب أولًا مع فريقه ريال مدريد طالما أنه لا يعاني من أي إصابة، قبل العودة إلى منتخب بلاده، لكن بالنظر إلى أهمية ما سيكون عليه منتخب ويلز ، سيصبح بيل ضروريًا داخل صفوف منتخب بلاده .



وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره جالطة سراي التركي، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد جالطة سراي



ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراته ضد جالطة سراي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا .

خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو .

خط الوسط : لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس .

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، إيدين هازارد .





- زيدان يتحدث عن موقعة جالطة سراي وحلم مبابي بالانتقال لريال مدريد

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام جالطة سراي التركي في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نعرف المسؤولية التي على عاتقنا. سنحاول صنع مباراة رائعة غدًا".



وواصل :"لا اعرف اذا كانت مباراة الغد بمثابة نهائي ام لا ، كل ما اريده أن نقدم مباراة رائعة غدًا".



وأضاف :"نريد أن يكون جاريث بيل على ما يرام ، في الوقت الحالي بيل ليس جاهز. لبلاده الحق في استدعائه. لكن من المؤسف أنه في الوقت الحالي لم يكن مُتاح".



وزاد :"مبابي قرر مستقبله ، الآن هو في باريس سان جيرمان. لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل. ولكن ، قال دائمًا إنه يرغب في اللعب في ريال مدريد".



وواصل :"مبابي قال دائماً انه يحلم باللعب لريال مدريد".



وأشار :"نحتاج إلى المشجعين. اللاعبون في حاجة إليها أيضًا. خاميس غير متوفر حتى الآن. لا يمكننا تحديد (الآن) ما يُعانيه بالضبط. أنا أفضّل أن يكون الجميع متاحًا".



وأوضح :"إن تقنية الفيديو كنظام هو شيء إيجابي، وضعت لتحسين هذه الرياضة. لا بُد أن نعلم هناك أشياء تختلف من حالة إلى أخرى، ويجب أن يؤخذ قرار الحكم بالنهاية بعين الاعتبار. أتمنى لهم جميعا عمل جيد".