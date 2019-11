سيلينا جوميز أول مغنية تتصدر قوائم بيلبورد ورولينج ستونز لأكثر 100 أغنية استماع

وتابعت: "أقصد الكثير من الألم وراء الأغنية ولكن انتهى بها الأمر إلى شيء جميل".



أضافت سيلينا أنها بغض النظر عن ما تطلقه، فإنها تتخلى عن نوايا خالصة ولا تكذب أبدًا لمحاولة لإشهار الاغنيه. بالنسبة لي، فإن نواياي ليست شريرة أبدًا. أنا لا أعرف حتى كيف أفعل ذلك. يمكن أن تكون نواياي سريعة بعض الشيء، لكني أريد دائمًا أن آتي من مكان أصلي، وعندما أشعر أن بعض الأشياء لم يتم قولها، بعد ذلك، يمكنني تحويل الأشياء إلى فن.



وعلى الرغم من أن سيلينا لم تقل ذلك بشكل صريح، إلا أنه يُشاع أن الأغنية المنفردة لها علاقة متقطعة بـ الفنان، جاستن بيبر





انفصلا الثنائي للمرة الأخيرة في مارس 2018 قبل أن ينتقل جاستن سريعًا إلى هيلي بالدوين وتزوجها.





سيلينا جوميز أول مغنية تتصدر بأغنية لها قوائم بيلبورد ورولينج ستونز لأكثر 100 أغنية استماعتحتفل سيلينا غوميز بأول أغنية لها "Lose You To Love Me" بينما تصنع التاريخ كأول فنانة تحصل على المركز الأول على Billboard 100 وRolling Stone 100أطلقت سيلينا اول البوم موسيقى لها منذ 10 سنوات Kiss & Tell، مع فرقتها Selena & the Scene.وبعد خمسة ألبومات والعديد من الأغاني الفردية، حصلت سيلينا غوميز على المركز الأول في سلسلة أفلامها يوم الاثنين عن أغنية "Lose You To Love Me".صنعت سيلينا غوميز التاريخ يوم الاثنين عندما لم تحصل على المرتبة الأولى فقط، بل أصبحت أول فنانة حصلت على Billboard 100 وRolling Stone 100 بأغنيه Lose You to Love Me.و صرحت سيلينا عبر حسابها الخاص علي الانستاجرام "الرقم الأول لي! هذه الأغنية عزيزة جدا على قلبي. لقد عملت بجد لجعل هذا الألبوم صادقًا وممتعًا قدر الإمكان، ".ونشرت سيلينا أيضًا ستوري الانستاجرام الخاصة بها صورة جميلة لنفسها وكتاب الأغاني، جوليا مايكلز وجوستين ترانتر، التي ساعدتها في الحصول على المركز الأول. لقد كانوا أيضًا هم من يقف وراء أغنية 2015، Good For You. شارك في تأليف الاغنيه ايضًا الكتاب Lose You To Love Me، ماتياس لارسون وروبن فريدريكسون.تحدثت سيلينا عن مسار عودتها الأسبوع الماضي حيث كشفت أن الأمر استغرق من ساعة إلى ساعتين فقط في الاستوديو لتحطيمه.عملت بجد: أطلقت سيلينا الموسيقى لمدة 10 سنوات قبل أن تحصل على أول رقم لها كنا في لوس أنجلوس وكنت فقط ذاهب إلى الاستوديو لحضور جلسة، ولم أكن متأكدة تمامًا مما كان سيحدث، وفي غضون ساعتين، وحتى ساعة، انتهينا من الأغنية بشكل أساسي".