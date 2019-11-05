Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر اليوم LiVE BEIN SPORTS

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي KORA ONLINE نظيره نادي جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجينك وملعب للقاء
وستلعب مباراة ليفربول وجينك YALLA SHOOT اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك
وستذاع مباراة ليفربول وجينك اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول وجينك اليوم بدوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي ليفربول YALLA SHOOT المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي جينك ونادي سالزبورج ونادي نابولي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا
ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني KORA LIVE من جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بينما يتواجد نادي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا
1- نابولي 7 نقاط
2- ليفربول 6 نقاط
3- سالزبورج 3 نقاط
4- جينك نقطة وحيده

Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

منذ ساعتين و 27 دقيقة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة جول NOW liverpool رابط ليفربول هدف صلاح

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

منذ 41 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت MATCH beIN مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla SHOOT كورة جول رابط ماتش صلاح ليفربول NOW

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ أقل من ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعتين و 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

09:55 م

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status