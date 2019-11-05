رابط مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOA كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول MOHAMED SALAH

بث مباشر كورة أونلاين مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري KOORA ONLINE، بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة سهلة نسبيا لرفاق الألماني يورجن كلوب، ضد جينك البلجيكي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي KOORA STAR.





موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH وجينك البلجيكي، في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا





وتذاع مباراة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH وجينك البلجيكي، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD2.





كورة لايف وتلقى الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، دفعة معنوية قوية بتأكد مشاركة نجمه الأول المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، بعد خروجه من مباراة أستون فيلا بالبريميرليج متأثرا بالإصابة، بث مباشر مباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي KOORA LIVE، بدوري أبطال أوروبا.





كورة جول ويسعى ليفربول الإنجليزي، لتحقيق الفوز واختلال صدارة مجموعته ووضع قدما بالدور المقبل للبطولة KOORA GOAL.





وافتتح ليفربول الإنجليزي، مجموعته بدوري الأبطال بالهزيمة أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على سالزبورج النمساوي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ثم الفوز على جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف وحيد، يلا شووت بلس مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة YALLA SHOOT PLUS، بدوري أبطال أوروبا.





ويحتل نابولي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط ثم ليفربول ثانيا برصيد 6 نقاط، وسالزبورج برصيد 3 نقاط ثالثا، ويحتل جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.





ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة بدون تقطيع في بث حي ومباشر وبدون إعلانات alostora.



