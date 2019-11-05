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يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كول كورة I7SRY رابط ماتش ليفربول هدف عالمي محمد صلاح NOW

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:28 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب ضد نظيره فريق جينك البلجيكي يوم الثلاثاء على ملعب الانفيلد GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA STAR وستكون تلك المباراة قوية من أجل الحصول على الثلاث نقاط خلال المباراة.

يلا شوت حصري شاهد المباراة كاملة بدون تقطيع بين فريق ليفربول وفريق جينك عبر اليوتيوب وعبر بث الأسطورة ALASTORA وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب ساتYALA KOORA حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق جينك عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق جينك البلجيكي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب BEIN MATSH.

كورة لايف ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة من دوري ابطال اوروبا برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط KOORA LIVE ويسعى الريدز لتحقيق الثلاث نقاط من أجل زيادة فرصته في التأهل إلى الدور المقبل والحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير خلال المباراة النهائية KOORA ONLINE.

يلا كورة وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو"، إن كلوب لا يريد المجازفة بمحمد صلاح ضد جينك YALA LIVE وأيضاً قام باستبداله في الدقيقة 65 من المباراة الماضية ضد فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد شعوره ببعض الآلام YALA SHOOOT PLUS.

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