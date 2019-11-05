البورصة الأمريكية تواصل تحطيم الأرقام القياسية في الصعود بنهاية التعاملات





واصلت مؤشرات البورصة الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وتقرير "بلومبرج" حول سعي الصين لإلغاء التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 360 مليار دولار قبل التوقيع على الصفقة التجارية.









وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 27492.6 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.





وحافظ مؤشر "ستاندرد آند بورز" بالرغم من تراجعه بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3074 نقطة، بينما استقر مؤشر "ناسداك" مسجلاً 8434.6 نقطة.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.932.