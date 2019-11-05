KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر WON SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول NOW SaLaH

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول امام نظيره جينيك في اياب دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا kora live hd مساء الثلاثاء وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت ابو ظبي ويمكن متابعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر موقع bein sport liveويسعى ليفربول للفوز والحصول على الثلاث نقاط والصعود الى دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.





يحتل فريق يورجن كلوب المركز الثاني في المجموعة الخامسة في منتصف المرحلة ، لكنه قد ينتهي يوم الثلاثاء بفارق ست نقاط عن المركز الثالث متوجهاً إلى المباراتين الأخيرتين من دور المجموعات ، ليفربول لم يسهل الأمر على أنفسهم في الأسابيع الأخيرة ، kora star ولكن بسبب الإحباط من حزمة المطاردة التي استمروا في إدارتها لإنجاز المهمة.





كان التحول المفاجئ الذي حدث في يوم السبت الماضي هو استون فيلا أحدث مثال على ذلك ، حيث تحولت الأهداف في الدقائق 87 و 94 إلى ما كان يمكن أن يكون الهزيمة المدمرة 1-0 إلى انتعاش نشط 2-1 ربما تكون بعض العقول قد انجرفت بالفعل إلى مواجهة يوم الأحد ضد أقرب منافسي اللقب مانشستر سيتي .





كان من الممكن أن تتاح الفرصة للارتقاء بمستوى ليفربول مع النصر في أنفيلد yalla shoot live ، في حين أن أفضل ما يمكنهم فعله الآن هو سد الفجوة إلى ثلاث نقاط ، في حين أن فوز ليفربول سيفتح تسعة نقطة الرصاص بعد 12 مباراة لا شك أن كلوب سيكون سعيدًا بالحصول على التعادل في دوري أبطال أوروبا على أرضه قبل يوم الأحد ، وسيكون المرشح الأوفر حظاً هو الفوز بثلاث مجموعات في المجموعة الخامسة على يد جنك الذي فاز عليه 4-1 في بلجيكا الشهر الماضي.





تشكيلة ليفربول المتوقعة:أليسون. ألكسندر أرنولد، لوفرين، وفان ديك، وروبرتسون؛ ميلنر ، فابينهو، تشامبرلين؛ صلاح، اوريجي، ماني.





تشكيلة جينيك المتوقعة المتوقعة:كوكي ،مايهلي ، كويستا ، لوكومي ، أورونين ؛ ايتو ، هاينن ، بيرج ، بونجوندا ؛ سماتا ،اوناو.





ليفربول يحتفظ بسجل مخيف في جميع المسابقات، kora on line حيث فاز بجميع السبعة هذا الموسم وخسر آخر أمام مشجعيه في سبتمبر 2018 - سلسلة من 28 مباراة قليلون كانوا أكثر دراماتيكية من تعادل 5-5 في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي ضد آرسنال الذي تابعه ليفربول ليفوز بركلات الترجيح يأمل جينك على الأقل في أن يشكل تهديداً مهاجماً ، كما فعلوا مع تعازيهم المتأخرة في المباراة العكسية ، kora cool

في الواقع ، kora on lineجنك يبتعد 13 نقطة عن السرعة التي حددوها بأنفسهم في هذه المرحلة من الموسم الماضي ويأتي في هذه المباراة بعد أن فاز في واحدة من آخر خمس مباريات في جميع المسابقات ومن المتوقع أن يبقى ليفربول بدون جويل ماتيب إلى ما لا يقل عن فترة الاستراحة الدولية القادمة بعد تعرضه لانتكاسة في تعافيه من إصابة في الركبة youtube live