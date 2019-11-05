رد فعل مثير من فالفيردي بعد تعادل برشلونة أمام سلافيا براغ

علق إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عقب تعادل فريقه اليوم الثلاثاء سلبيا مع نادي سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





تعليق فالفيردي على تعادل برشلونة

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "في ليفانتي خسرنا، واليوم لم تكن واحدة من افضل مبارياتنا، ليس لدينا مباراتان سيئتان، وكأننا لم نفعل أي شيء".





وأضاف: "الضغط كبير جدا على الفريق في الفترة الحالية وعلينا الرد في الوقت المناسب".





وواصل: "صافرات استهجان من الجماهير؟ من حق الناس ان تطالب بالمزيد من الفريق، لا ضد ليفانتي ولا اليوم كنا في افضل مستوى لنا، يجب علينا الرد".





وتابع: "اليوم لم تكن واحدة من أفضل ألعابنا، لقد صعب الخصم علينا في بعض الاحيان، ولم ننجح في انهاء فرصنا، خسرنا الكرة، وهذا جعلنا غير متوازنين بعض الشيء، لم نتمكن من إجراء مباراة جيدة كما في المباريات الأخرى".





وأكمل: "في كرة القدم، كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، منذ ثلاثة أيام كنا في سلسلة انتصارات 7 مباريات، وفي حالة جيدة للغاية، والآن يبدو أننا في حفرة ... الآن علينا أن نفكر في مباراة السبت".





وأنهى فالفيردي حديثه قائلا: "هناك إحباط لعدم الفوز وعدم اللعب جيدا كما توقعنا، علينا الإصرار على ما نقوم به، لقد حققنا نتائج جيدة، وعلينا التركيز على ذلك، وتكرار ما فعلناه جيدا، نحن في مجموعة صعبة في دوري الابطال، وبالتأكيد سنعاني حتى نصل للدور المقبل".





ترتيب برشلونة عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي برشلونة إلى 8 نقاط ليستمر في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يصل رصيد سلافيا براج إلى نقطتين في المركز الرابع.





مجموعة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة ونادي سلافيا براج في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني.



