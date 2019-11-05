Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد فعل مثير من فالفيردي بعد تعادل برشلونة أمام سلافيا براغ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:18 م
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
حسام مجدي
Advertisements
علق إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عقب تعادل فريقه اليوم الثلاثاء سلبيا مع نادي سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق فالفيردي على تعادل برشلونة
وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "في ليفانتي خسرنا، واليوم لم تكن واحدة من افضل مبارياتنا، ليس لدينا مباراتان سيئتان، وكأننا لم نفعل أي شيء".

وأضاف: "الضغط كبير جدا على الفريق في الفترة الحالية وعلينا الرد في الوقت المناسب".

وواصل: "صافرات استهجان من الجماهير؟ من حق الناس ان تطالب بالمزيد من الفريق، لا ضد ليفانتي ولا اليوم كنا في افضل مستوى لنا، يجب علينا الرد".

وتابع: "اليوم لم تكن واحدة من أفضل ألعابنا، لقد صعب الخصم علينا في بعض الاحيان، ولم ننجح في انهاء فرصنا، خسرنا الكرة، وهذا جعلنا غير متوازنين بعض الشيء، لم نتمكن من إجراء مباراة جيدة كما في المباريات الأخرى".

وأكمل: "في كرة القدم، كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، منذ ثلاثة أيام كنا في سلسلة انتصارات 7 مباريات، وفي حالة جيدة للغاية، والآن يبدو أننا في حفرة ... الآن علينا أن نفكر في مباراة السبت".

وأنهى فالفيردي حديثه قائلا: "هناك إحباط لعدم الفوز وعدم اللعب جيدا كما توقعنا، علينا الإصرار على ما نقوم به، لقد حققنا نتائج جيدة، وعلينا التركيز على ذلك، وتكرار ما فعلناه جيدا، نحن في مجموعة صعبة في دوري الابطال، وبالتأكيد سنعاني حتى نصل للدور المقبل".

ترتيب برشلونة عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي برشلونة إلى 8 نقاط ليستمر في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يصل رصيد سلافيا براج إلى نقطتين في المركز الرابع.

مجموعة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي برشلونة ونادي سلافيا براج في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فالفيردي برشلونة وسلافيا اخبار برشلونة

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة جول NOW liverpool رابط ليفربول هدف صلاح

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت MATCH beIN مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla SHOOT كورة جول رابط ماتش صلاح ليفربول NOW

منذ ساعة و 25 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

منذ ساعتين و 19 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ ساعتين و 34 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ أقل من ساعتين

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

منذ أقل من ساعتين

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 16 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

تصريح مستفز من فالفيردي بعد الخسارة الكارثية أمام ليفانتي

فالفيردي يُجيب.. هل تتم إقالته من تدريب برشلونة؟

ترتيب مجموعة برشلونة قبل مواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ماذا يدور في عقل فالفيردي؟.. مفاجآت بتشكيل برشلونة أمام سلافيا براغ

«شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر رابط ماتش yalla barcelona يلا شوت PLUS رابط ماتش البارسا اليومnow

’’يلا شووت,, مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم بث مباشر live hd رابط beIN sports مفتوحة الآن مجانًا بدون تقطيع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

09:55 م

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status