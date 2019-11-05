إطلاله كريستين بيل في حفل ترويج فيلم ديزني "frozen2"



كانت إطلاله كريستين بيل في الفستان الأسود طويل يصل إلى الركبة مع سترة من ivory cape مع إيدينا مينزل في حدث بـ Frozen 2.



وإطلاله أيدينا مينزل اختارت بدله خضراء واسعه وبلوزه سوداء وجوش جاد ارتدي بدله سوداء.



قام كل من كرستين بيل وأيدينا مينزل بعرض عرض أنيق للغاية حيث قاما بالتقاط صور في مجموعات الأزياء عند وصولهما الي العرض الخاص.



الفيلم سيكون من بطوله كرستين بيل في دور "انا" وأيدينا مينزل في دور "السا" وجوش جاد في دور "اولاف".



و قصه الجزء الجديد، كلًا من آنا وإلسا وأولاف، إلى جانب كريستوف وسفين، يغادروا موطن أرينديل في رحلة للعثور على سلطه لقوه إلسا من أجل إنقاذ مملكتهم.



ويذكر ان Frozen، الذي تم إصداره في عام 2013، بمثابة تحطيم شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم وهو واحد من أعلى أفلام ديزني ربحًا بأرباح 1،276،480،335 دولار.



وحاز على العديد من الجوائز منها جائزه الأوسكار وجائزه الجولدن جلوب.



تكملة الرسوم المتحركة Frozen 2 المتوقعة من ديزني تفتح في دور العرض في 22 نوفمبر.حيث نشرت صحيفه "ديلي ميل"، بعض اللقطات للنجوم فيلم "فروزين٢"، كرستين بيل وأيدينا مينزل في عرض خاص للفيلم في كندا يوم الاثنين.