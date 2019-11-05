الطالع الفلكي الأربِعَاء 6/11/2019..الوَرْدَة البَيْضَاء!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 27 بَابَة قبطى ، 6 تِشْرين ثَانِ رُومى، 9 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مش طِلعِتْ أدّامك أهِى مَهِيّاش مغشوشة؟)- مغشوشة مين يابنى؟ دى مضمُونة مِيت سنة.(سمير صبرى من فيلم البحث عن فضيحة-1973)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحُوت يعنى

إضاءة الطريق أمامك للسفر داخل وخارج وطنك بغرض البحث عن لقمة العيش الشريفة ، البحث عن وظيفة جديدة أو إضافيّة ، فالحوت لايجد رزقه من الطعام والزواج إلا فى نهاية رحلته للمحيطات البعيدة الدافئة ، ولأن شرف وعلوّ الزهرة هو برج الحوت فالبحث عن عروسة أوعريس بجدّ واجتهاد تزداد فرصته للنجاح بمشيئة الله تَعَالى ، كما أنه وقت مناسب لعثورك على أغراضك المفقودة ، إرتفاع الحَدَسْ/الشفافيّة/الإدراك الأثيرى لتبدأ فى القلق تجاه شخص أو موضوع دون سبب منطقى لكن إرتفاع إنزعاجك النفسى تجاه هذا الشخص أوالموضوع يُجبرك على التمهّل وغالباً ما تصدق حاسّتك السادسة ، هذه الحاسّة تزداد لدى الإناث و خلال حلول القمر فى بُرج الحُوت وأيضاً خلال الأيّام الثلاث الأخيرة من الشهر القمرى العربى ،هذا لايعنى أن تنجرف وراء شعورك بالإرتياح تجاه شخص فتُعطيه الأمان فقط لمجرّد أنك واثق من حاسّتك السادسة والتى لايجب أن تكون بالضرورة صادقة فالتشويش على جهاز الإستقبال العصبى والأثيرى/ريسيفر لديك وارد الحدوث ، تماماً كما يحدث لأجهزة الموبايل أو ريسيفر القنوات الفضائيّة بسبب عوامل تشويش من البيئة كدخولك فى حالة غضب أو شهوة أو جوع تتسبب فى طمس القدرة لحاستك السادسة على الإدراك.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد النّجمة جالا فهمى فكل عام وهى بألف خير ، هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة جالا فهمى والإسم كاملاً جالا أشرف فهمى ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(نجم اليوم)،(زُمرّد)،(حفل أوبرا)،(ملكة القلوب)،(حُبّ مثالى)،(سمكة عملاقة) ،(عنيد)،(جينا دافيز)،(زهرة لوتس حمراء)،(حلال المشاكل)،(فرَس أبيض).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج الثور: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الجوزاء: السّيارة لاتسير دون وقود فلاتنْسَ وجبة الإفطار لتمدّك بالطاقة، ووقود منزلك ليمدّك بالهدوء ، كلمات تشجيع لوالدتك أو زوجتك.





برج السّرطان: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الأسد: لاتضغط على نفسك سواءً على جبهة العمل أو على جبهة العاطفة ، الإفراط فى التّوتروالقلق لن يجلب سوى ضغط الدم، عندها لن يفيدك هذا ولاذاك.





برج العذراء: العلاقات إما نافعة و إمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الميزان: تركيزك مرتفع فى العمل طالما لا تتسرّع ، إحترس عند التعامل مع أنصاف المتعلمين فقد يحاول واحدٍ منهم خداعك.





برج العقرب: التعبير عن المشاعر بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ، عليك أن تنظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.

برج القوس: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.

برج الجدى: الإحساس نعمة،إن شعرت أن أحد الأشخاص بالعمل أوالأسرة يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمُمازحات ولو بحُسْن نيّة.





برج الدّلو: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها مُتواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.



