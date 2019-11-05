تعليق ناري من بيكيه بعد التعادل مع سلافيا براج

علق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني على تعادل فريقه اليوم مع نادي سلافيا براج التشيكي سلبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





تعليق بيكيه على تعادل برشلونة وسلافيا براج

وقال ببكيه في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "يجب ان نبقى مع الجانب الايجابي اليوم، الكرة لا تريد ان تدخل شباك الخصم، كان لدينا عدة فرص، الاحاسيس ليست سيئة".





وأضاف: "نحن لا نلعب أفضل كرة قدم لدينا، لكن النتائج ليست سيئة للغاية، نحن في صدارة الليغا ودوري الابطال، يجب أن نتحسن، خاصة في لعبتنا، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر".





وتابع: "نفهم الناس انهم يريدون افضل، ولكن الصبر قليلا، نحن نبحث عن الحلول، يجب حل هذا الموقف في اقرب وقت، يجب ان نكون ذهنيا افضل، مع هذا المستوى من اللعب لا يمكن الفوز بلقب دوري الابطال، ولكن مررنا بمراحل أخرى حيث لم نكن نلعب بشكل جيد، على سبيل المثال في زمن لويس إنريكي، ثم انهينا الموسم بالثلاثية التاريخية".





وواصل: "هل يمكن ان تفوز بلقب دوري الابطال بهذا المستوى؟ من الصعب أن اقول لك الآن، أطلب قليل من الصبر".





مجموعة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة ونادي سلافيا براج في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني.





ترتيب برشلونة عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي برشلونة إلى 8 نقاط ليستمر في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يصل رصيد سلافيا براج إلى نقطتين في المركز الرابع.