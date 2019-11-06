اعتداء على العاملين بمستشفى السنبلاوين وتحطيم الأجهزة الطبية

قام أفراد من أسرة أحد المرضى بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، بالاعتداء علي العاملين بالمستشفى.



وحطم أسرة المريض عدد من محتويات الغرفة داخل المستشفى احتجاجًا على الخدمة الطبية المقدمة من المستشفى لنجلهم.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السنبلاوين بورود إشارة عن بلاغ بالواقعة من مستشفى السنبلاوين، بنشوب مشاداة بين الأطباء ووالد مصاب في المستشفى، ما أسفر عن تحطيم غرفة الغرز داخل الاستقبال، وتدخل الأمن لفض المشاجرة.



وبالانتقال إلى مكان البلاغ، اتهم الأطباء والد الطفل معتز. م. ح، بالسب والقذف وإحداث تلفيات بغرفة الغرز بالاستقبال في مونيتور وكشاف جانبي وحاجز ألوميتال.



وتمكن الأمن من فض المشاجرة والسيطرة عليها داخل المستشفى.



و أكد الدكتور ياسر شعيب مدير مستشفي السنبلاوين العام انتظام العمل، وتحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري حصر حجم التلفيات