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«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:41 م
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بوابة الفجر
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شاهد بث مباشر مباراة الفجر الرياضي، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، عبر رابط كورة بلس بدون تقطيع KOORA PLUS، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل ليفربول، مباراة صعبة للفريق المستضيف ضد جينك البلجيكي، كورة ستار مباراة ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، ضد جينك البلجيكي موسم 2019-2020، KOORA STAR، لحساب دور المجموعات بالتشميونزليج.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري MOHAMED SALAH ضد جينك البلجيكي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي
لايف بلس وتذاع مباراة ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد جينك البلجيكي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا LIVE PLUS.

كورة جول حيث يسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز على جينك البلجيكي وسط ملعبه وجماهيره، والصعود إلى الدور المقبل بالمجموعة الخامسة، KOORA GOAL متابعة مباراة جينك البلجيكي ضد ليفربول بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يلا شووت وكان ليفربول حقق فوزا مؤخرا أمام أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف وحيد بالجولة الحادية عشر للبريميرليج، محافظا على صدارته لترتيب جدول البريميرليج، YALLA SHOOT، تابع مباراة جينك البلجيكي وليفربول الإنجليزي، بدوري الابطال حصريا.

يلا لايف على الجانب الأخر يطمح جينك البلجيكي، لتحقيق المفاجأة وتسجيل أول انتصار له وإن كان فقد أمال الصعود للدور المقبل نسبيا، حيث يمتلك نقطة وحيدة جمعها من التعادل أمام نابولي بالجولة الثانية، YALLA LIVE، تابع مباراة جينك البلجيكي وليفربول بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

كوول كورة ويمتلك ليفربول دفعة قوية بتعافي نجمه محمد صلاح نجم الفريق، عقب عدم قدرته على استكمال مباراة أستون فيلا الماضية، بسبب الإصابة، COOL KORA شاهد حصريا مباراة جينك البلجيكي ضد ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كورة أونلاين ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر نابولي برصيد 7 نقاط، وجينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة، KOORA ONLINE متابعة مباراة جينك البلجيكي وليفربول بالدوري الإنجليزي، بدوري الأبطال.

ويمكنكم متابعة مباراة جينك البلجيكي ضد ليفربول، بدوري الأبطال على موقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة حصري بث حي ومباشر وبدون تقطيع KORA7ASRY بدون أي إعلانات.

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