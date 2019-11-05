«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

شاهد بث مباشر مباراة الفجر الرياضي، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، عبر رابط كورة بلس بدون تقطيع KOORA PLUS، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ويستضيف ملعب أنفيلد معقل ليفربول، مباراة صعبة للفريق المستضيف ضد جينك البلجيكي، كورة ستار مباراة ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، ضد جينك البلجيكي موسم 2019-2020، KOORA STAR، لحساب دور المجموعات بالتشميونزليج.





موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري MOHAMED SALAH ضد جينك البلجيكي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي

لايف بلس وتذاع مباراة ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد جينك البلجيكي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا LIVE PLUS.





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