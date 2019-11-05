أول تعليق من فالفيردي بعد تعادل برشلونة ضد سلافيا براج بدوري الأبطال

أكد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على أن فريقه لم يكن في أفضل أحواله في مباراة اليوم أمام سلافيا براج التشيكي والتي تعادل فيها سلبيا بدون أهداف بالجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لم تكن أحدى أفضل مبارياتنا ، كان بـ امكاننا الفوز لو استفدنا من الفرص التي حصلنا عليها".



وأضاف :"في ليفانتي خسرنا، واليوم لم تكن واحدة من أفضل مبارياتنا، ليس لدينا مباراتان سيئتان، وكأننا لم نفعل أي شيء".



وتابع :"الضغط كبير على الفريق، وعلينا الرد بالعمل داخل الملعب وتحقيق النتائج الجيدة".



وعن صافرات الاستهجان من قبل الجماهير قال :"من حق الناس أن تطالب بالمزيد من الفريق".



وأشار :"نحن نعلم ان هناك الكثير من الضغط على الفريق ويجب عليها أن نستجيب بشكل سريع".



وحول إصابة ألبا قال :" جوردي لديه مشكلة في الأوتار وسنرى ما يقوله الأطباء ونتمنى أن يعود سريعًا".



وأتم حديثه عن أسلوب فريق سلافيا براج في المباراة :"لقد لعبوا بدفاع متقدم جدا و وضعوا تقريبا 6 لاعبين في خط واحد و هذا كلفنا الكثير".