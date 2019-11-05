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سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:27 م
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سوما
سوما
سعد نبيل _ تصوير: مصطفى الديب
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افتتحت الفنانة سوما، خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية، مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة.

وأشعلت سوما المسرح بتقديم باقة متنوعة من الأغاني الكلاسيكية التي ألهبت حماس الجمهور، "أعز صحاب، ده حبيبي، الله ياسيدي، آه يا اسمراني اللون، أعز أصحاب، سألوني الناس، آخر أيام الصيفية، التوبة".

وتستمر فاعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور حتى ١١ نوفمبر الجاري، وتضم 37 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.

وتأتي حفلات المهرجان على النحو التالي:

الثلاثاء 5 نوفمبر، يحيي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.

وعن الفنانة 

بدأت حياتها الفنية بالغناء ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس السابق حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً. سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سومه.

سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
سوما تشعل أجواء خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
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