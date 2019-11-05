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ترتيب مجموعة برشلونة بعد التعادل أمام سلافيا براغ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:22 م
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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تعادل فريق برشلونة الإسباني مع فريق سلافيا براج سلبيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاع البارسا العديد من الفرص خلال أحداث اللقاء عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي والارجنتيني ليونيل ميسي، وقاد فريق سلافيا براج أن يخطف الثلاث نقاط في نهاية المباراة ولكن دفاع البارسا انقذ الفريق من هزيمة محققة على ملعب الكامب نو.

وقاد الإسباني إرنستو فالفيردي البرسا بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.
خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج.
خط الهجوم : جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي.

ترتيب مجموعة برشلونة بعد التعادل أمام سلافيا براغ:

1- برشلونة 8 نقاط.
2- إنتر ميلان 4 نقاط.
3- بوروسيا دورتموند 4 نقاط.
4- سلافيا براج نقطتين.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريقي إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج بنفس النتيجة 2-1، بينما تعادل مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0 في بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزه الوحيد في دور المجموعات حتى الآن على فريق بروسيا دورتموند في الجولة الماضية على ملعب السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء بينما تعادل مع فريق سلافيا براج وخسر من برشلونة على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية.
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