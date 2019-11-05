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أول تعليق من نجم برشلونة بعد التعادل أمام سلافيا براج بدوري الأبطال
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:23 م
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علي نبوي
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علق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة على تعادل فريقه المخيب أمام سلافيا براج بدون أهداف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال بيكيه عقب نهاية المباراة :"يجب أن نبقى مع الجانب الإيجابي اليوم، الكرة لا تريد إن تدخل شباك الخصم، كان لدينا عدة فرص، الأحاسيس ليست سيئة".
وأضاف :"نحن لا نلعب أفضل كرة قدم لدينا، لكن النتائج ليست سيئة للغاية، نحن في صدارة الليغا ودوري الابطال، يجب أن نتحسن، خاصة في لعبتنا، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر".
وتابع :"ندرك أن الجماهير يريدون أفضل، ولكن الصبر قليلا، نحن نبحث عن الحلول".
وزاد :"يجب حل هذا الموقف في اقرب وقت، يجب أن نكون ذهنيا أفضل، مع هذا المستوى من اللعب لا يمكن الفوز بلقب دوري الأبطال".
وأردف :" ولكن مررنا بمراحل أخرى حيث لم نكن نلعب بشكل جيد، على سبيل المثال في زمن لويس إنريكي، ثم أنهينا الموسم بالثلاثية التاريخية".
وأتم حديثه :"صحيح بأننا لا نلعب بأفضل مستوانا لكن نتائجنا ليست بتلك السوء ! نحن متصدرين الدوري والأبطال ونريد التحسن أكثر لكن نريد بعض الصبر فقط".
وقال بيكيه عقب نهاية المباراة :"يجب أن نبقى مع الجانب الإيجابي اليوم، الكرة لا تريد إن تدخل شباك الخصم، كان لدينا عدة فرص، الأحاسيس ليست سيئة".
وأضاف :"نحن لا نلعب أفضل كرة قدم لدينا، لكن النتائج ليست سيئة للغاية، نحن في صدارة الليغا ودوري الابطال، يجب أن نتحسن، خاصة في لعبتنا، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر".
وتابع :"ندرك أن الجماهير يريدون أفضل، ولكن الصبر قليلا، نحن نبحث عن الحلول".
وزاد :"يجب حل هذا الموقف في اقرب وقت، يجب أن نكون ذهنيا أفضل، مع هذا المستوى من اللعب لا يمكن الفوز بلقب دوري الأبطال".
وأردف :" ولكن مررنا بمراحل أخرى حيث لم نكن نلعب بشكل جيد، على سبيل المثال في زمن لويس إنريكي، ثم أنهينا الموسم بالثلاثية التاريخية".
وأتم حديثه :"صحيح بأننا لا نلعب بأفضل مستوانا لكن نتائجنا ليست بتلك السوء ! نحن متصدرين الدوري والأبطال ونريد التحسن أكثر لكن نريد بعض الصبر فقط".
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