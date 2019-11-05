أول تعليق من نجم برشلونة بعد التعادل أمام سلافيا براج بدوري الأبطال

علق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة على تعادل فريقه المخيب أمام سلافيا براج بدون أهداف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال بيكيه عقب نهاية المباراة :"يجب أن نبقى مع الجانب الإيجابي اليوم، الكرة لا تريد إن تدخل شباك الخصم، كان لدينا عدة فرص، الأحاسيس ليست سيئة".



وأضاف :"نحن لا نلعب أفضل كرة قدم لدينا، لكن النتائج ليست سيئة للغاية، نحن في صدارة الليغا ودوري الابطال، يجب أن نتحسن، خاصة في لعبتنا، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر".



وتابع :"ندرك أن الجماهير يريدون أفضل، ولكن الصبر قليلا، نحن نبحث عن الحلول".



وزاد :"يجب حل هذا الموقف في اقرب وقت، يجب أن نكون ذهنيا أفضل، مع هذا المستوى من اللعب لا يمكن الفوز بلقب دوري الأبطال".



وأردف :" ولكن مررنا بمراحل أخرى حيث لم نكن نلعب بشكل جيد، على سبيل المثال في زمن لويس إنريكي، ثم أنهينا الموسم بالثلاثية التاريخية".



وأتم حديثه :"صحيح بأننا لا نلعب بأفضل مستوانا لكن نتائجنا ليست بتلك السوء ! نحن متصدرين الدوري والأبطال ونريد التحسن أكثر لكن نريد بعض الصبر فقط".