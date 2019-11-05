كلاكيت للمرة المليون.. ياسمين صبري بإطلالة جذابة في الجيم وتمارس الرياضية

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها مع المدربة الخاصة بها عبر حسابها الشخص، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكانت ترتدي "ترينج" بلون الأسود.



لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث أن ياسمين صبري تعد من أكثر الفنانات التي تهتم بأطلالتها وحرص دائما أن تشارك جمهورها بكل لحظاتها السعيدة التي تحدث في يومها.



يذكر أن أخر أعمال ياسمين، مسلسل "حكايتي" الذي شاركت به خلال شهر رمضان الماضي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، تدور أحداث المسلسل حول فتاة صعيدية تتعرض لظروف قهرية، وذلك بعد وفاة والدتها بعد صراع شديد من مرض السرطان، ثم تدخل بعد ذلك في خلافات مع والدها، شارك في المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم، أحمد صلاح حسني، إدوارد، أحمد بدير، أحمد حاتم، نهال عنبر، مها أبو عوف، وفاء عامر، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، "

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، كعادتها وهي بالجيم تمارس إحدى الرياضيات مع مدربتها الخاصة، التي تساعدها دائما على محافظه جسمها.