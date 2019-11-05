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مؤسس "مش كلها قطط وكلاب" يكشف تفاصيل مسابقة ملكة جمال "السلاحف" في مصر
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:20 م
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كساب أحمد
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قال رامز إسلام، مؤسس رابطة "مش كلها قطط وكلاب"، إن الهدف من إعداد مسابقة "ملكة جمال السلاحف"، هو تجميع الهواة مرتين في العام، لتبادل المعلومات حول السلاحف، معقبًا: "الناس زمان كانت بتجيب السلحفاة وترميها في البيت على أنها زلطة".
وتابع "إسلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء،: "ما فيش بيت في مصر ما دخلوش سلحفاء، بس الناس مش بتعرف تربيها صح، السلاحفاء بالنسبة لي جاذبة أكثر من القطط، زي اللي بيجيب حمام وبيطيره".
ولفت إلى أن السلحفاء أنواع كبيرة جدًا، وكل سلحفاء لها سلوك ومع الوقت تأخذ على صاحبها، وهناك نوع من السلاحف تعرف اسمها مع الوقت، مشيرًا إلى أن معايير الفوز في مسابقة "ملكة جمال السلاحفاء" تتمثل في: الصحة العامة، وجمال صدفة السلحفاء، وأن تكون نشيطة، والهدف الرئيسي من هذه المسابقة هو أن يحافظ الناس على السلحفاء بشكل أكبر.
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