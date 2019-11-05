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تقارير.. الكشف عن مصير فالفيردي بعد تعادل برشلونة أمام سلافيا براج

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:18 م
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فالفيردي
فالفيردي
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مستقبل أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بات على المحك بعد الخسارة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني ثم التعادل المُخزي أمام سلافيا براغ التشيكي سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت التقارير الصحفية، إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة طالبوا جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بإقالة فالفيردي، بعد السقوط أمام ليفانتي ثم التعادل أمام سلافيا براج على ملعب كامب نو.

وقدم برشلونة واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم أمام الفريق التشيكي حيث لم يُهدد لاعبي البرسا مرمي سلافيا براغ إلا قليلًا، ووقف فالفيردي عاجزًا غير قادر على فعل أي شيء.

ويُعد الهولندي كومان مدرب منتخب هولندا المرشح الأبرز لقيادة برشلونة خلفًا لأرنستو فالفيردي، بالإضافة إلى تين هاج المدير الفني لأياكس الهولندي، ثم جالاردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني.
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فالفيردي رحيل فالفيردي برشلونة وسلافيا برشلونة

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