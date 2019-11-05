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أمهات مصر: الاستعانة بـ 15 خبيرًا للمدارس اليابانية سيكون له انعكاس كبير في نقل التجربة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:13 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن تعاقد وزارة التربية والتعليم والاستعانة ب 15 خبير يابانيا للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية في مصر، سيكون له انعكاس كبير في نقل تجربة التعليم الياباني لهذة المدارس بالفعل وجودتها. 

وأشادت عبير، في تصريح خاص لـ"الفجر" باستعانة الوزارة بالخبراء اليابانين لنقل تجاربهم، مؤكدة أن اليابان من الدول الكبري التي لها سمعة كبيرة في جودة التعليم، وهو ما انعكس علي تقدم الدولة في كافة المجالات.

وفي سياق آخر، أكدت عبير حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير والنهوض بالتعليم في مصر، ويظهر ذلك من خلال الإجتماعات الدورية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشكل مستمر لمتابعة اخر تطورات الخاصة بالعملية التعليمية والمشروعات الخاصة بها، مقدمة الشكر لرئيس الجمهورية علي متابعته لملف التعليم ووضعه في أولي أجنداته.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تناول الاجتماع آخر جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وصقله أكاديمياً ومعرفياً، كما عرض الدكتور طارق شوقي في ذات السياق جهود تطوير منصة بنك المعرفة المصري والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع الفئات العمرية داخل مصر، فضلاً عن إتاحة الخدمات والمادة المعرفية للبنك على المستويين العربي والأفريقي ليصبح نموذجاً ملهماً.

وفيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في مراحل التعليم الأساسي، عرض الوزير نتائج تجربة المدارس اليابانية في مصر، موضحاً أن الوزارة قد تعاقدت مؤخراً للاستعانة بـ15 خبيراً يابانياً للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية التي تم إنشائها بالمناطق التعليمية المختلفة، وذلك لضمان ثبات واستمرارية جودة التعليم على ذات المعايير اليابانية العريقة.

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