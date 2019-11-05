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"والله توحشتكم".. لطيفة توجه رسالة إلى جمهورها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:14 م
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لطيفة
لطيفة
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة لطيفة تدوينة من خلال حسابها الشخصي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عبرت من خلالها عن شوقها لجمهورها.

كتبت لطيفة قائلة: "‏والله توحشتكم وما يشغلني عنكم كان ايه"، وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "والله انتي اللي وحشتينا يا فنانتنا الغالية، أكيد الألبوم الجديد هو اللي واخدك منا"، وعلق آخر قائلاً: "‏‎أكيد الألبوم الجديد، واللي إحنا في إنتظاره بفارغ الصبر، وياريت تعطينا وقت محدد لنزوله".

في سياق آخر قدمت لطيفة العديد من الألبومات منها "مين يقول"، و"يا حياتي أنا"، و"عندك شك في ايه"، و"عشان بحبك"، و"مسا الجمال"، و"الدنيا بتضحك ليا"، و"أخيرا"، و"متروحش بعيد"، و"أحلى حاجة فيا"، و"فريش".

وشاركت "لطيفة" في العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "لحظات حرجة"، ومسلسل "كلمة سر"، بالإضافة إلى الدور الذي قدمته بمسرحية "حكم الرعيان".
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