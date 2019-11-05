أسعار النفط تواصل الإرتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.. وخام برنت يتجاوز الـ 62 دولار





واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الإفصاح عن البيانات الأولية بشأن المخزونات الأمريكية من النفط في وقت لاحق من اليوم من قبل معهد البترول الأمريكي على أن يتم الإفصاح عن الأرقام الرسمية غداً من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.





وتوقع مسح أجرته وكالة "رويترز" ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر بنحو 2.7 مليون برميل.





وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال المدى المتوسط والطويل الآجل بفعل ظروف السوق الصعبة وإشارات ضغوط الاقتصاد العالمي.





وارتفع سعر العقود الأجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 57.23 دولار للبرميل.





وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 62.92 دولار للبرميل.