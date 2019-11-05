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موعد مباراة الريال ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:09 م
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الريال ضد غلطة سراي
الريال ضد غلطة سراي
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يواجه فريق ريال مدريد الإسباني مضيفه غلطة سراي التركي غدًا الأربعاء، على ملعب "السانتياجو بيرنابيو"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020.

موعد مباراة الريال ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا:-
ستقام مباراة الريال ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا:-
وستُذاع مباراة الريال ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا على شاشة قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 1، ويدير المباراة تحكيميًا السويسري ستيفان كلوسنر، بتعليق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة الريال ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا:-

ومن المتوقع أن يبدء الريال مباراته أمام غلطة سراي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما  - رودريجو.

يغيب عن ريال مدريد كلٌا من جاريث بيل وماركو أسينسيو بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدء غلطة سراي مباراته أمام الريال بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: ماركوس دو ناسيمينتو - ريان دونك - كريستيان لوينداما.

خط الوسط: يوتو ناجاتومو - جان ميشيل سيري - ستيفن نزونزي - ماريانو - يونس بلهندة.

خط الهجوم: راداميل فالكاو - ريان بابل.

ويأمل الفريق الملكي في تحقيق الفوز للحفاظ على أماله في الصعود إلى دور الـ16 بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيتأهل إلى نفس الدور في حالة فوزه المتوقع في نفس اليوم على فريق كلوب بروج البلجيكي.

وتمكن الميرنجي من الفوز على غلطة سراي في تركيا بهدف دون رد، ساعيًا الفوز على ملعبه، حيث أنه خسر في المباراة الأولى بالبطولة بثلاثية نظيفة خارج الديار أمام باريس سان جيرمان، وتعادل في الجولة الثانية مع كلوب بروج بنتيجة 2-2 على ملعب الملكي.

ويحتل الريال المركز الثاني في فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق 5 نقاط عن باريس سان جيرمان المُتصدر، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتزيل غلطة سراي الترتيب في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
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