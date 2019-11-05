"الصحة": نتحمل المصروفات الدراسية لـ"زمالة الأطباء"

قالت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة تتحمل المصروفات الدراسية لزمالة الأطباء، ولا يتحمل الطبيب شيئًا.



ولفتت "حلمي"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن طلاب من مختلف الدول العربية يتوافدون على مصر للحصول على نظام الزمالة الطبية الجديد بعد تعرضه لوعكة.



وأشارت رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، إلى أن المستشفيات الجامعية غير خاضعة لنظام الزمالة الجديد؛ لأنها تتبع وزارة التعليم العالي.



ووجهت رسالة للأطباء: "استغلوا الفرصة، إحنا بنحكم وبنحب مصر ونسعى لرفع جودة الخدمة، ونستهدف مصلحة الجميع".



وأوضحت أن كل طبيب في نظام الزمالة الجديد سيتم تدريبه في المحافظة المكلف بها، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق نظام الزمالة على جميع الأطباء، وأن من سيرفض خوض نظام الزمالة الجديد من الأطباء سيعتبر ممارس عام.

