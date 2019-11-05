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هبة الأباصيري لابنتها: "طول ما انتي في بيتي مش هبطل أشوف موبايلك"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:02 م
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الإعلامية هبة الأباصيري
الإعلامية هبة الأباصيري
كساب أحمد
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قال الإعلامية هبة الأباصيري، إن هناك 1038 جريمة نصب وابتزاز حدثت خلال الـ60 يومًا الأخيرة على الإنترنت، وهذه الدراسة تم مناقشتها اليوم في البرلمان المصري.

وتابعت "الأباصيري"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن اللجنة المسؤولة عن هذه الدراسة أهابت الآباء والأمهات بالتركيز مع أبنائهم، وعدم تركهم على السوشيال ميديا، لأنهم قد يكونوا فريسة في يد مجرمي العالم الإلكتروني.

ووجهت رسالة لنجلتها، قائلة: "الكلام دا لبنتي لو سمعاني، إنتي دائمًا بتطلبي مني عدم النظر في موبيلك،..لا الكلام ده عند طنط، طول ما انتي بيتي وبيتصرف عليكي في بيتي، هبص على موبيلك، وخلينا أصحاب أحسن، وقولي إنتي من نفسك".

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الكلمات المفتاحية

السوشيال ميديا البرلمان المصري الإنترنت الأمهات الإعلامية هبة الأباصيري

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