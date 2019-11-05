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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة تشيلسي وأياكس بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش تشيلسي مباشر NOW

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة تشيلسي ووأياكس أمستردام ، بث مباشر تشيلسي اليوم، بث مباشر أياكس أمستردام، يلا شوووت مواجهة تشيلسي الإنجليزي، كورة on line بث مباشر مباراة تشيلسي ووأياكس أمستردام كورة اون لاينيستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد أياكس بث مباشر اليوم فى دوري ابطال اوروبا

 

ويتقاسم الفريقين صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، مع أفضلية أياكس بفارق الأهداف.

 

موعد مباراة تشيلسي الإنجليزي وأياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا

 

يستضيف البلوز تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي الإنجليزي وأياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة تشيلسي الإنجليزي وأياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 5 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

 

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي الإنجليزي أمام أياكس آمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا

 

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، توموري، زوما، الونسو

خط الوسط : جورجينيو، كوفاستش، ويليان، ماونت، بوليسيتش.

خط الهجوم : إبراهام

 

التشكيل المتوقع لفريق أياكس آمستردام الهولندي أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

 

حراسة المرمى : أونانا

خط الدفاع : ديست، فيلتمان، بليند، نيكولاس

خط الوسط : الفاريز، مارتينيز، بروميس، زياش، فان دي بيك

خط الهجوم :تاديتش

 

ويذكر أن تشيلسي قد فاز باللقاء الأخير ببطولة الدوري الإنجليزى علي فريق واتفورد بهدفين لهدف.

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