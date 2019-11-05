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YALLA «شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH GOAL

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:15 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك يلا شوت بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة ليفربول وجينك بث حي مباشر يوتيوب، البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وجينك مباشر اون لاين في اطار منافسات الجولة الرابعة في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجينك اليوم
تنطلق مواجهة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوربا اليوم الثلاثاء الموافق 5-11-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك القنوات
تنقل قناة بي ان سبورت 2 أحداث مواجهة ليفربول وجينك في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء، ويعلق على المواجهة المعلق الرياضي علي محمد علي

تعرف علي تشكيل ليفربول ضد جينك في دروي أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد محمد صلاح أساسيا.
ويدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المباراة بالتشكيلة الأساسية و عدم اراحة نجومه عدا اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون والذي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية مساء الاثنين وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي أساسيا>

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى : اليسون بيكر.
خط الدفاع : ارنولد ، فان دايك ، جوميز ، روبيرتسون.
خط الوسط : نابي كيتا ، فابينيو ، شامبرلين.
خط الهجوم : محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو مانى.

تعرف علي موقف محمد صلاح مع ليفربول ضد جينك في جدول ترتيب المجموعة ببطولة دروي أبطال أوروبا
ويدخل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة أمام جينك البلجيكي وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر نابولي الإيطالي ويرغب النادي الإنجليزي الفوز بالمباراة و استغلال عامل الأرض و الجمهور للصعود لصدارة ترتيب المجموعة بينما يحتل نادي جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط في أربع جولات ويرغب النادي البلجيكي في الفوز في المباراة و لا غيره للعودة من جديد للمنافسة علي أحدي بطاقات التأهل لدور الـ16 من بطولة دروي أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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