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خسائر فادحة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:07 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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حققت أسعار الذهب خسائر فادحة بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدني مستوي في 3 أسابيع، مع عودة التفاؤل التجاري الذى دعم سعر الدولار وأسواق المال.

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يوازي 27.40 دولار مسجلاً 1483.70 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 15 أكتوبر الماضي.

وسجل سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر انخفاضاً بنسبة 1.7 بالمائة ليهبط إلى 1483.57 دولار للأوقية ليفقد 26.36 دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 97.936.
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