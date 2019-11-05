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«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:07 م
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بوابة الفجر
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ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool vs Genk 2019 en Liverpool vs Genk 2019 en vivo live Link Live Streaming ليفربول وجينك بث مباشر

يستضيف فريق ليفربول نظيره نادي جينك على ملعب أنفليد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري ابطال اوروبا، كما ويحتل فريق الريدز المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط من أصل 4 مباريات لعبها، فاز في مبارتين، وخسر مباراة واحدة على يد فريق نابولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى الجانب الآخر فإن نادي جينك يحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بعدما تعادل مع فريق نابولي بنتيجة 0-0، ويسعى فريق جينك في مباراة اليوم للفوز أمام الريدز متصدر الدوري الإنجليزي وتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء.

«رابط Liverpool vs Genk match» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool vs Genk 2019 en vivo live Link Live Streaming Pertandingan Liga Champions : Liverpool vs Genk UEFA 05 / 11 / 2019 جينك ضد ليفربول بدوري الابطال 2019/2020
يقام اللقاء اليوم بين فريقي ليفربول وجينك بث مباشر وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 5 – 11 – 2019 ، ليفربول Vs جينك. البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الرابعة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : آنفيلد . المعلق : علي محمد علي . موعد المباراة : 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

موقع يلا شوت الجديد مشاهدة اهم مباريات اليوم بث مباشر Yalla Shoot New حصري بدون ... بجودة عالية يلا شووت الجديد لايف مشاهدة مباريات اليوم كورة اون لاين يلا شوت جوال بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول ضد جينك اليوم فى دوري أبطال أوروبا، حيث واجه نادي ليفربول الإنجليزي فريق جينك البلجيكي يلا شوت KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم 05-11-2019 دوري أبطال أوروبا، ينتظر عشاق ومتابعي فريق ليفربول



 
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