«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

يستضيف فريق ليفربول نظيره نادي جينك على ملعب أنفليد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري ابطال اوروبا، كما ويحتل فريق الريدز المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط من أصل 4 مباريات لعبها، فاز في مبارتين، وخسر مباراة واحدة على يد فريق نابولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى الجانب الآخر فإن نادي جينك يحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بعدما تعادل مع فريق نابولي بنتيجة 0-0، ويسعى فريق جينك في مباراة اليوم للفوز أمام الريدز متصدر الدوري الإنجليزي وتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء.





يقام اللقاء اليوم بين فريقي ليفربول وجينك بث مباشر وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 5 – 11 – 2019 ، ليفربول Vs جينك. البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الرابعة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : آنفيلد . المعلق : علي محمد علي . موعد المباراة : 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





