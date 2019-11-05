مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد دورتموند بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

مشاهدة مباراة انتر ميلان وبوروسيا دورتموند فى بث مباشر عبر موقعكم الرياضي الفجر حيث يستضيف ملعب سيغنال ادونا بارك اللقاء الذى يجمع بين الناديين Inter Milan vs Borussia Dortmund فى منافسات دور المجموعات التشامبيوز ليج فى المرحلة الرابعة من بطولة دوري أبطال أربا مساء اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019، مشاهدة مباريات مجموعات دوري أبطال أروبا اليوم مع تحديث مستمر لدى موقع صحيفة العين.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وبوروسيا دورتموند بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم التى تجمع بين انتر ميلان مع بوروسيا دورتموند على ستاد سغنال أدنا بارك فى بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق بتوقيت الساعة 21:00 في القاهرة بما يوافق توقيت الساعة 22:00 فى مكة المكرمة مشاهدة مباريات اليوم عبر موقعكم الرياضي صحيفة العين فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية Inter Milan vs Borussia Dortmund فى تحديث مستمر للقاء .

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انتهت مباراة انتر ميلان وبوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة على أرض انتر ميلان بفوز فريق انتر ميلان بهدفين دون رد فى لقاء سيطر فيه لاعبى دورتموند هجوميا على اغلب الفترات لكن فشل لاعبو بروسيا فى تعديل النتيجة حتى انتهت المباراة بفوز انتر ميلان بهدفين دون رد.

من المقرر أن تكون مباراة انتر ميلان وبروسيا دورتمند ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا لكلا الفريقين اليوم الثلاثاء 05 -11 – 2019، بتمام الساعة 22:00 بوقيت مصر، وبتمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

يذاع لقاء انتر ميلان ضد بروسيا دورتمند على باقة قنوات بي ان سبورت وبالتحديد عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

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