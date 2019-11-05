نانسي حمودة: سعيدة بمشاركتي في "سريع سريع" وأنتظر عرض "ضربة قاضية"

عبرت الفنانة التونسية نانسي حمودة، عن سعادتها بردود الفعل عن مشاركتها في مسلسل "سريع سريع"، مجموعة عدد من النجوم العرب ومن إخراج يعقوب المهنا والذي يعرض حاليا على أحدى القنوات الفضائية.





وأشارت نانسي إلى أن طبيعة العمل التى تعتمد على الحلقات المتصلة المنفصلة منحتها فرصة لإظهار قدراتها التمثيلية حيث جسدت أكثر من 12 شخصية خلال أحداث العمل الكوميدي من بينها دور صحفية ومصففة شعر وفتاة تعيش في العصور القديمة كما ظهرت بشخصية فتاة تونسية.





مسلسل "سريع سريع" سعوديّ خليجيّ مشترك يستعرض في قالب من الكوميديا مجموعة من القصص الكوميدية المختلفة التي تعاصر أزمات ومشاكل المجتمع العربي حاليًا يشارك فيه عدد من النجوم العرب من بينهم فايز المالكي وميس حمدان وراشد الشمراني وحسن عسيري وعبدالعزيز وبسنت النبراوي، وإيمان يوسف واللبنانية نانيتا

كما تنتظر الفنانة التونسية عرض فيلم "ضربة قاضية" بطولة وأحمد عزمي وسمر علي وناهد عفيفي وإنتاج شركة الشاشة تأليف وإخراج علي العتر والذي انتهت من تصويرهن في الفترة الماضية لكن الشركة المنتجة للعمل لم تستقر على توقيت طرحه بدور العرض السينمائي.





وكشفت نانسي عن أنها تجسد خلال أحدث الفيلم دور فتاة تدعى "سكر" تبيع السمك في الأسواق وتتميز بالطيبة وحسن الخلق التى تعلمتها من والدها وتتعرض لعدد من المواقف خلال أحداث الفيلم





يذكر أن نانسي شاركت في المسلسل التونسي "فلاش باك " الذي ضم كتيبة من أشهر الممثلين التونسيين وتدور أحداث المسلسل في عالم الفساد الأخلاقي وانتشار الجريمة، حيث يفقدهم أحدهم الذاكرة، ليجد نفسه في عالم لا يعرفه، من الجريمة وتبييض الأموال، وعليه اختيار أي طريق سيسلك.