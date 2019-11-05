عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نانسي حمودة: سعيدة بمشاركتي في "سريع سريع" وأنتظر عرض "ضربة قاضية"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:05 م
Advertisements
نانسي حمودة
نانسي حمودة
محمود حنفي
Advertisements
عبرت الفنانة التونسية نانسي حمودة، عن سعادتها بردود الفعل عن مشاركتها في مسلسل "سريع سريع"، مجموعة  عدد من النجوم العرب ومن إخراج يعقوب المهنا والذي يعرض حاليا على أحدى القنوات الفضائية.

وأشارت نانسي إلى أن طبيعة العمل التى تعتمد على الحلقات المتصلة المنفصلة منحتها فرصة لإظهار قدراتها التمثيلية حيث جسدت أكثر من 12 شخصية خلال أحداث العمل الكوميدي من  بينها دور صحفية ومصففة شعر وفتاة تعيش في العصور القديمة كما ظهرت بشخصية فتاة تونسية.

مسلسل "سريع سريع" سعوديّ خليجيّ مشترك يستعرض  في قالب من الكوميديا مجموعة من القصص الكوميدية المختلفة التي تعاصر أزمات ومشاكل المجتمع العربي حاليًا يشارك فيه عدد من النجوم العرب من بينهم فايز المالكي وميس حمدان وراشد الشمراني وحسن عسيري  وعبدالعزيز وبسنت النبراوي، وإيمان يوسف واللبنانية نانيتا
كما تنتظر الفنانة التونسية عرض فيلم "ضربة قاضية" بطولة وأحمد عزمي وسمر علي وناهد عفيفي  وإنتاج شركة الشاشة تأليف وإخراج علي العتر والذي انتهت من تصويرهن في الفترة الماضية لكن الشركة المنتجة للعمل لم تستقر على توقيت طرحه بدور العرض السينمائي.

وكشفت نانسي عن أنها تجسد خلال أحدث الفيلم دور فتاة تدعى "سكر" تبيع السمك في الأسواق وتتميز بالطيبة وحسن الخلق التى تعلمتها من والدها وتتعرض لعدد من المواقف خلال أحداث الفيلم

يذكر أن نانسي شاركت في المسلسل التونسي "فلاش باك " الذي ضم كتيبة من أشهر الممثلين التونسيين وتدور أحداث المسلسل في عالم الفساد الأخلاقي وانتشار الجريمة، حيث يفقدهم أحدهم الذاكرة، ليجد نفسه في عالم لا يعرفه، من الجريمة وتبييض الأموال، وعليه اختيار أي طريق سيسلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني السي في اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يومين

«كورة اونلاين»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت BEIN رابط مباشر برشلونة جودة متعددة NQW

منذ أقل من ساعتين

،،رابط مباشر يلا شووت’’ مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر barcelona vs slavia prague بدون تقطيع beIN sport

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يومين

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بث مباشر beIN SPORTS HD YouTube بدون تقطيع مجانًا الآن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ ساعة

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 13 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"نانيتا" زعيمة عصابة في "أرن فلفل" (صور)

ناهد عفيفي تنتهي من "ثلاثة على النوتة"

غدًا.. انطلاق فيلم Teefa In Trouble بالسينمات المصرية

ناهد عفيفى تبدأ تصوير فيلم "شروق" مع أحمد عزمي (صور)

بين الكوميديا والإثارة والتشويق.. MBC مصر تعلن خريطة مسلسلاتها وبرامجها في رمضان (صور)

10 مسلسلات مصرية على قنوات MBC في دول الخليج وشمال إفريقيا خلال الموسم الرمضاني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:23 م

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

07:35 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

04:29 م

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status