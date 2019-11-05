«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة إنتر ضد دورتموند بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الإنتر II7SRY جول PLUS NOW

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الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يشهد ملعب سيجنال إيدونا بارك مشاهدة مباراة انتر ميلان وبوروسيا دورتموند الألماني، موقعة كبيرة تجمع borussia-dortmund وهم أصحاب الأرض أمام نظيره internazionale ، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة ستنطلق مع حلول الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة .

 

سيناريو يتكرر مجددا لك هذه المرة سيكون في ملعب سيجنال إيدونا بارك، الذي ستذهب إليه الجماهير العاشقة لدورتموند بالآلاف من أجل إيجاد حل للتعثر الأوروبي، بعد 3 جولات حصد منها الفريق الألماني 4 نقاط فقط، ومني بهزيمة قاسية على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، في الجولة الماضية أمام إنتر ميلان الطامح لتسجيل انتصاره الثاني تواليا بالبطولة الأوروبية.

 

توقيت مباراة بورسيا دورتموند وإنتر ميلان اليوم:

 

صافرة حكم مواجهة إنتر وبوروسيا دورتموند سوف تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين وسوريا ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والأردن ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة ، وهو نفس التوقيت في كل من البحرين والكويت ولبنان وجزر القمر ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش، الثامنة مساء بتوقيت الرباط المغربية ، الثامنة مساء بتوقيت موريتانيا.

 

 

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان اليوم:

 

في حراسة المرمى: مروان هيتز

 

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - محمود داود - ماتس هوميلز - رافائيل جيريرو

 

في خط الدفاع: مانويل أكانجي - ثروجان هازارد - يوليان فيجل - لوكاس بيستشزيك

 

في خط الهجوم: يوليان براندت - ماركو رويس

 

يحتل فريق إنتر وصافة المجموعة السادسة بدوري الأبطال برصيد 4 نقاط خلف المتصدر برشلونة الإسباني (7 نقاط)، وهو يأمل في الانفراد بالمركز الثاني بعيدا عن دورتموند صاحب نفس الرصيد لكنه يتأخر بفارق الأهداف، أو مقاسمة البلوجرانا الصدارة في حال تعرض للسقوط أمام سلافيا براج التشيكي في مباراة ستبدأ في وقت مبكر من نفس اليوم على ملعب الكامب نو.

 

التشكيل المتوقع لفريق إنتر أمام دورتموند:

 

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

 

في خط الدفاع: باستوني - دي فري - ميلان سكرينار.

 

في خط الوسط: بيراجي – باريلا – بروزوفيتش – جاجليارديني - لازارو.

 

في خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لاتارو مارتينيز.

 

على الجانب الآخر، كانت المحطة الأخيرة لفريق بورسيا دورتموند في الدوري الألماني مطمئنة بعض الشيئ قبل موقعة إنتر اليوم الثلاثاء، حيث نجحوا في فرض الإيقاع وسجلوا ثلاثية انتزعوا من خلالها 3 نقاط ثمينة أمام فولفسبورج عن طريق ثورجان هازارد "شقيق نجم ريال مدريد إيدين هازارد"، ورافائيل جيريرو والمخضرم ماريو جوتزه، مستغلين السقوط المدوي لبايرن ميونخ أمام فرانكفورت أينتراخت بخمسة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

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