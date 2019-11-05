«كورة اكستراNOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول صلاح PLUS NOW

رابط KOOORA GOAL يحل فريق جينك البلجيكي ضيف سهل علي ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعي رفقاء محمد صلاح لحسم الصعود للدور التالي والوصول للنقطة التاسعه من البطولة الأوروبية والذى يحمل لقبها الريدز بعد فوزه باللقب العام الماضي، شاهد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT.





KOORA LIVE موعد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

Yalla Shoot يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش, ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.





KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

YALLA SHOOT مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.





شاهد مباراة Mohamed Salah اليوم محمد صلاح يقود ليفربول أمام جينك البلجيكي البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، شاهد بث مباشر مباراة ليفربول KOORA STAR مباراة ليفربول وجينك بملعب أنفيلد، بقيادة محمد صلاح الذى أعلن جاهزيته للقاء بعدما غادر مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي الأخيرة بالدقيقة 65، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة YALLA SHOOT.





ويسعي ليفربول للنقطة رقم 9 بعد الفوز علي سالزبورج النمساوى وجينك البلجيكى بدوري أبطال أوروبا بينما خسر أمام نابولي المتصدر برصيد 7 نقاط، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول وجينك بدوري الأبطال KOORA STAR.



